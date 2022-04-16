中職／王威晨本壘攻防三呎線爭議 為球迷上了一堂規則課

昨日15日在台中洲際棒球場，中信兄弟迎來富邦悍將展開一場大亂鬥，悍將在第3局因為單局3次失誤拖累丟掉9分助下敗因，其中一次跑壘「三呎線」爭議，引起網路球迷議論，不過經由聯盟解釋後，為球迷上了一次「規則課」。

兄弟此戰在第3局展開大局，總共打了12人次搭盼悍將3失誤攻下9分，其中第一分引爆爭議，「周董」周思齊在、三壘有人時擊出投手前滾地球，江少慶接球後傳往本壘，三壘的王威晨衝向本壘時，繞了一圈閃過捕手張進德回壘得分，這讓丘總極為不滿，衝上場與主審抗議，認為跑者跑離三呎線，裁判在開會後仍維持原判。

事實上聯盟的判決其實有依據，根據棒球規則4.15「觸殺偏離三呎線外之規定」，跑壘路線並非壘包間的連結線，這條線主要是為了界定界內外區域，真正的跑壘線是跑者與進壘壘包間的連結線，但前提是持球的野手需做出觸殺動作，才會成立「偏離三呎線」。也就是說只要野手未做出觸殺動作，跑者愛怎麼跑都可以。

而聯盟解釋，張進德在想觸殺王威晨前時已先滑倒，認定沒有完成tag動作，因此王威晨跑壘並沒有偏離三呎線的問題，得分自然成立。

據《ETtoday》報導，王威晨賽後表示，當時看到張進德接到球後重心偏向界外，所以試圖內切做假動作閃躲，沒想到張進德因此跌倒，若他早點擺出觸殺動作，我應該就出局了，最後還搞笑說「中信特攻籃球隊有特訓」！