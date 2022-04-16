日職／佐佐木朗希挑戰連兩場完全比賽 火腿BIGBOSS有奇招

上禮拜締造日職紀錄的羅德20歲「令和怪物」佐佐木朗希，上周日對上歐力士的比賽，完投9局沒讓任何打者上壘，整場狂飆19K平日職紀錄，締造日職睽違28年的完全比賽，比賽中一度連K13人次，更是打破世界職棒紀錄。

帶著上一場的完全比賽的氣勢，下一場將登板對上「BIG BOSS」新庄剛志所帶領的日本火腿，由於日本火腿今年表顯低迷、位處洋聯最後一名，日本球界人士之間已經傳出「有沒有可能出現連續2場完全比賽」的期待。

據日媒《日刊體育》報導，BIG BOSS被問及將碰上佐佐木朗希的看法時，表示：「投出完全比賽真的非常厲害呢！但我們的球員應該沒問題，大家對於對上佐佐木，沒人害怕，反而都很期待與他有場精彩對決。」

「BIG BOSS」新庄剛志開季前聲勢浩大，但火腿還是一直輸球。 擷圖自日本火腿鬥士官方FB粉絲團

不過被問到有沒有甚麼策略，向來語出驚人的新庄剛志再出招，表示：「我會讓全隊擺出短打！」然而BigBoss強調強攻也是攻略之一，「我們的球員都很年輕，從第一球開始就會積極出棒，展現球來就打的氣勢。」

只是若攻勢不如預期，BigBoss也預告會調整：「如果一開始吞下太多三振，可能就得改變戰術，這方面我會和教練團商討，畢盡沒有打不倒的投手，抓速球攻擊的話應該是有機會。」

只是理論歸理論，被問到想不想體驗佐佐木朗希與大谷翔平一樣的164公里火球，BIG BOSS笑說：「我可不想。」