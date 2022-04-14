中職／勝場找悍將 泰迪7局好投領兄弟中止5連敗

5連敗的中信兄弟隊今晚拿富邦悍將隊進補，先發投手泰迪7局失2分非責失的好投，加上二棒李聖裕3安猛打賞演出，在洲際主場以5：2拿下勝利，悍將隊戰績1勝6敗續居爐主。

兄弟打線在1局、3局都展現基本功，三壘有人時許基宏、張志豪的高飛犧牲打各敲回1分打點，4局下則是靠著福來喜、江坤宇兩支二壘打加上李聖裕適時一擊，再追加2分，早早取得4：0領先。

悍將打線前6局敲出7支安打，卻一分都得不了，最接近的時刻是4局上蔣智賢靠著申皓瑋從一壘直奔本壘，卻在得分前遭到觸殺出局，悍將直到7局上才靠著對手失誤加上陽耀勳安打攻佔一、二壘，霸帝士代打二壘打敲回2分打點，打破鴨蛋。

泰迪今天面對悍將打線雖然被敲出10支安打，不過也僅丟掉2分非責失分，繳出7局7次三振沒有保送的好投後，防禦率下降到0.64，在打線支援下，取得本季首勝。

悍將外野守備有些隱形失誤，先發投手陳鴻文投得辛苦，102球投了6局失4分（3分責失），5次三振沒有保送，承擔敗投。

兄弟、悍將開季表現低迷，賽前悍將雖墊底但彼此也僅半場勝差，此戰形同爐主之爭，悍將開季前6場得18分、兄弟7戰拿25分，得分效率都是五隊倒數，不過靠著今晚贏過悍將，兄弟以3勝5敗領先，這3勝都是悍將貢獻。