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中職／龍隊天母開幕戰為林智勝頒獎 柯文哲受邀開球
味全龍隊今天在高雄澄清湖球場對決統一獅隊，明天將回天母球場展開新球季主場首戰，和樂天桃猿隊交手，邀請台北市長柯文哲擔任開球貴賓。
龍隊開季連打6場客場比賽，從台南、新莊、台中洲際打到澄清湖球場，今天對獅隊賽前以4勝1敗暫居5隊之首。
中職另4隊都已進行主場開幕戰，龍隊明起在天母球場對猿隊進行3連戰，球團宣布明天主場首戰相關活動如下：
「龍往直前」主場開幕系列戰將在天母球場展開，龍隊持續打造棒球經濟生態圈、深耕屬地，因此結合在地並邀請大家長柯文哲市長出席致詞及開球，為祝賀「大師兄」林智勝打破紀錄，也將於主場進行全壘打王頒獎儀式，還有Dragon Beauties小龍女全員到齊，將騎著Ubike進場開舞。
龍、猿本季首次交手，明天3連戰首戰分別推出王維中、陳冠宇登板先發，這3戰開賽時間都不同，依序是晚上6點、下午5點、下午2點，想觀戰的球迷要注意時間。
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