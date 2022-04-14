中職／龍隊天母開幕戰為林智勝頒獎 柯文哲受邀開球

羅德隊投手佐佐木朗希以20歲的年齡，就飆出19K完全比賽，讓這位「令和怪物」頓時聲名大噪，連大聯盟也對這樣強投垂涎三尺。但考量到佐佐木的健康狀況，羅德球團決定日後將會讓這位投手適度休息，避免讓他太過操勞，期望他能都以最佳狀態上場。

2022-04-14 12:22