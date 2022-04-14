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中職／陳傑憲28歲史上打擊王 大師兄、周董續航力驚人

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
中華職棒統一獅陳傑憲。 記者劉學聖／攝影
中華職棒統一獅陳傑憲。 記者劉學聖／攝影

統一獅隊28歲外野手陳傑憲，生涯7年打數突破2千大關，符合聯盟規定，打擊率3成57躍居史上第1（打數2001、安打714）；其實中職開打33年來，總共只有17人打數超過4千，其中7人達到難度更高的5千，「綠色坦克」高國慶、「大師兄」林智勝、「周董」周思齊都超過40歲，生涯打擊率仍達3成以上，堪稱後輩的榜樣。

中職生涯打擊率排名必須超過2000個打數，陳傑憲昨天對樂天桃猿隊之戰達標，成為歷年第82人，立刻取代隊友胡金龍（生涯打擊率3成53），成為中職史上打擊王；以陳傑憲不到30歲的年紀，正值生涯顛峰，只要球技、身體維持正常，再拚10個球季以上，絕對沒有太大問題。

目前生涯打數超過4千的17名球員中，包括高國慶、周思齊、林益全、林智勝、林泓育、王勝偉、張志豪這7名現役選手，其中高國慶43歲年紀最大。

再把標準抓嚴一點，打數能夠衝到5千以上只剩高國慶、周思齊、林益全、林智勝、以及已經高掛球鞋的黃忠義、彭政閔、張泰山，這7人年資合計125年，有5人打到40歲以上。

若以打數5千計算，林益全打擊率3成38排名第1，接著是彭政閔3成33、林智勝3成12、周思齊3成10、張泰山3成07、高國慶3成01、黃忠義2成98，對中職新生代球員來說，這些老將在職棒場上的續航力很驚人，幾乎都是3成打者，成為長期生存的最大本錢。

陳傑憲 高國慶 林智勝

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