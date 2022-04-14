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日職／王柏融二軍開轟敲雙安 遇宋家豪「台灣對決」吞K
日本職棒火腿隊台將王柏融下放二軍後手感逐漸加溫，今天面對樂天隊首打席就開轟，連3場敲安也讓打擊率上升到3成64，不過與宋家豪的「台灣對決」結果吞下三振，而樂天在後段反擊，以3：1逆轉勝。
王柏融今天擔任先發第二棒、指定打擊，1局下面對樂天先發投手高田孝一，在2好2壞下，將一顆113公里偏高的曲球，敲出右外野全壘打牆，這發陽春砲幫助火腿取得1：0領先。
＼ #王柏融 先制ホームラン‼ ／— ファイターズ on GAORA SPORTS (@gaora_fighters) April 14, 2022
高めに浮いた変化球を捉えた🔥
ライトスタンドへの一発👊
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3局下的第二打席，王柏融再次敲出安打，不過接下來兩打席未建功，6局敲出左外野界外飛球，8局面對宋家豪，在2好0壞下，被一顆低角度的130公里變速球釣到，揮棒落空遭到三振。
宋家豪今天在8局下登板，先用4顆球讓梅林優貴敲出一壘界外飛球出局，接著花4球三振掉王柏融，再用4球三振水野達稀，投出的最後一球來到145公里的本場最快球速。
樂天在8局下靠著小深田大翔的犧牲打追平比數，9局上捕手太田光的二壘打敲回2分，後來居上，火腿雖然在9局下一度形成滿壘，但一分未得，就以2分差落敗。
宋家豪總計用12球投出三上三下，去年成為一軍牛棚主力的他，因家中有事在春訓期間返台，導致開季從二軍出發，目前出賽6場、6局，失2分，防禦率3.00，表現漸入佳境。
王柏融今天總計4打數2安打，在二軍累計11打數4安打，包括1轟，打擊率上升到3成64，另有2次三振、2次保送。
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