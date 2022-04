中職／「森林系女神」連俞涵來了 23日新莊為悍將開球

富邦悍將隊將於22到24日在新莊球場對戰味全龍隊,雙方進行3連戰,悍將今天宣布,到時和富邦金控共同舉辦「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日,「綠色先鋒」陳金鋒、「森林系女神」連俞涵、蔬食男神」楊子儀先後擔任開球貴賓。

悍將指出,陳金鋒將於22日賽前號召球迷一同愛地球並開球,曾擔任世界地球日大使的連俞涵將在23日擔任開球嘉賓,近年推廣無肉生活的楊子儀24日共襄盛舉為比賽開出好球,歡迎球迷一同響應綠色賽事的環保生活。

4月22日由「綠色先鋒」陳金鋒擔任開球嘉賓。圖/富邦悍將隊提供

23、24日進場球迷只要憑內野有價票券入場,即可獲得「環保餐具三件組」,每日限量1000份。兩天活動現場還有永續手作體驗攤位,將使用新莊球場拆卸下的全壘打牆帆布,透過兩道簡單的工序,讓球迷親手製作獨一無二的悍將鑰匙圈,每日限額150名,只要APP點數10點即可兌換參加。

富邦金控旗下四大子公司23、24日在場外也有豐富精彩的闖關活動,結合「富邦人壽-河川保育 」、「台北富邦銀行-富邦奈米2號【投永續】 」、「富邦產險-陸海空大隊捍衛環境 」、「富邦證券-投資我們的星球 」四大永續主題,除讓民眾透過互動了解綠色金融,挑戰完成者還可獲得每日限量闖關好禮。

這3天比賽的5局中場,還有精彩活動等著球迷上台同樂,有機會獲得限量主題好禮,更多詳細活動內容可上富邦悍將官方粉絲專頁查詢。