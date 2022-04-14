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中職／「森林系女神」連俞涵來了 23日新莊為悍將開球
富邦悍將隊將於22到24日在新莊球場對戰味全龍隊，雙方進行3連戰，悍將今天宣布，到時和富邦金控共同舉辦「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日，「綠色先鋒」陳金鋒、「森林系女神」連俞涵、蔬食男神」楊子儀先後擔任開球貴賓。
悍將指出，陳金鋒將於22日賽前號召球迷一同愛地球並開球，曾擔任世界地球日大使的連俞涵將在23日擔任開球嘉賓，近年推廣無肉生活的楊子儀24日共襄盛舉為比賽開出好球，歡迎球迷一同響應綠色賽事的環保生活。
23、24日進場球迷只要憑內野有價票券入場，即可獲得「環保餐具三件組」，每日限量1000份。兩天活動現場還有永續手作體驗攤位，將使用新莊球場拆卸下的全壘打牆帆布，透過兩道簡單的工序，讓球迷親手製作獨一無二的悍將鑰匙圈，每日限額150名，只要APP點數10點即可兌換參加。
富邦金控旗下四大子公司23、24日在場外也有豐富精彩的闖關活動，結合「富邦人壽－河川保育 」、「台北富邦銀行－富邦奈米２號【投永續】 」、「富邦產險－陸海空大隊捍衛環境 」、「富邦證券－投資我們的星球 」四大永續主題，除讓民眾透過互動了解綠色金融，挑戰完成者還可獲得每日限量闖關好禮。
這3天比賽的5局中場，還有精彩活動等著球迷上台同樂，有機會獲得限量主題好禮，更多詳細活動內容可上富邦悍將官方粉絲專頁查詢。
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