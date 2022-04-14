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日職／跑壘爭議後 王柏融本季二軍首轟出爐

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融敲出今年在二軍的第一發全壘打，連3場敲安。 截圖自影片
王柏融敲出今年在二軍的第一發全壘打，連3場敲安。 截圖自影片

日本職棒火腿隊台將王柏融下二軍調整，今天面對樂天隊首打席開轟，敲出今年在二軍的第一發全壘打，連3場敲安，打擊狀況持續提升。

王柏融今年開季從一軍出發，然而出賽8場、19打數僅敲出1安，打擊率僅0.053，在4月11日被下放二軍，隔天開始出賽，連續兩場都敲出安打，今天賽前累計7打數2安打，打擊率2成86，不過都是一壘安打，另有1次三振、2次保送。

今天王柏融擔任先發第二棒、指定打擊，1局下面對樂天先發投手高田孝一，在2好2壞下，將一顆113公里偏高的曲球，敲出右外野全壘打牆，這發陽春砲幫助火腿隊取得1：0領先。

王柏融 樂天

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