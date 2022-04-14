快訊

打疫苗才進辦公室？快篩費用誰付？ 勞工權益一次看清楚

蘇貞昌宣布今起徵用快篩試劑 目標每月4000萬劑

日職／就怕佐佐木受傷 羅德祭保護計畫「一個月跳過一場」

聯合新聞網 / 綜合報導
羅德評估剛投出完全比賽的佐佐木體格還在成長階段，將會適度讓他休息調整。 截圖自羅德官方推特
羅德評估剛投出完全比賽的佐佐木體格還在成長階段，將會適度讓他休息調整。 截圖自羅德官方推特

羅德隊投手佐佐木朗希以20歲的年齡，就飆出19K完全比賽，讓這位「令和怪物」頓時聲名大噪，連大聯盟也對這樣強投垂涎三尺。但考量到佐佐木的健康狀況，羅德球團決定日後將會讓這位投手適度休息，避免讓他太過操勞，期望他能都以最佳狀態上場。

根據日本媒體體育報知」報導，由於佐佐木的體格仍在成長途中，為了防止他遇上疲勞或受傷等狀況，羅德球團將會適度調整他的出賽。羅德隊總教練井口資仁表示，在中六日的輪值下，可能會讓佐佐木一個月跳過一次先發，讓他能夠休養回復。

報導指出，羅德隊目前的一軍輪值，有石川步、小島和哉、美馬學、佐佐木朗希及洋投羅梅羅（Enny Romero）等人，二軍還有本前郁也、河村說人和森遼大朗等年輕選手蓄勢待發，加上種市篤暉也已經傷癒在二軍登板，使得羅德有充足的人手，不需要特別操勞特定先發。

井口認為，該怎麼讓選手休養，會再以到時的個人狀況和因雨延賽等因素再做調整。媒體則預估佐佐木可能五月左右就會先下二軍，期望他能夠經過休整後，再以絕佳狀態來幫助羅德取勝。

日本 體育

延伸閱讀

日職／運科分析佐佐木蛻變關鍵 看好未來飆破170公里

日職／史上第3位「佐佐木」完全比賽 網：這個姓太強了吧

日職／311失去3至親 佐佐木朗希飆完全比賽「報答天上親人」

日職／速球滑球都極品 落合博滿點名郭泰源「最難打的投手」

相關新聞

日職／就怕佐佐木受傷 羅德祭保護計畫「一個月跳過一場」

羅德隊投手佐佐木朗希以20歲的年齡，就飆出19K完全比賽，讓這位「令和怪物」頓時聲名大噪，連大聯盟也對這樣強投垂涎三尺。但考量到佐佐木的健康狀況，羅德球團決定日後將會讓這位投手適度休息，避免讓他太過操勞，期望他能都以最佳狀態上場。

中職／陳傑憲躍居史上打擊王 生涯打擊率超越胡金龍

統一獅隊今晚在高雄澄清湖球場對決味全龍隊，陳傑憲將首次以中職史上打擊王的身分出賽，他在昨天對樂天桃猿隊之戰3打數1安打，...

中職／龍迷玩起來！ 兒童樂園攜手味全龍推購票優惠

龍迷玩起來，為龍將應援打氣。台北市立兒童新樂園與味全龍合作，4月15日起，推出「味全龍會員購票優惠」及「龍迷入場禮」，中...

日職／開季16場僅1勝 阪神再不贏球將改寫聯盟最慘紀錄

阪神虎今年開季創下史無前例的低潮，前16場打完戰績是慘澹的1勝14敗1和，比1979年的西武獅還要慘，如果今天他們再輸球或和局，將會刷新日職史上開季前17場戰績最糟紀錄。

中職／潘威倫4局好投傷退 生涯3萬球差8球

統一獅隊「嘟嘟」潘威倫前4局的好投卻因腹部肌肉緊繃退場，還好王鏡銘接手兩局穩下場面，幫助球隊以5：4擊敗樂天桃猿隊，也拿...

中職／猛獅斷猿三連勝 王鏡銘相隔1820天獲MVP

「嘟嘟」潘威倫投到一半腹部肌肉緊繃退場，統一獅隊沒有亂了陣腳，接手的王鏡銘2局無失分將比賽拉回軌道，相隔1820天再獲M...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。