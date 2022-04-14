日職／就怕佐佐木受傷 羅德祭保護計畫「一個月跳過一場」

羅德隊投手佐佐木朗希以20歲的年齡，就飆出19K完全比賽，讓這位「令和怪物」頓時聲名大噪，連大聯盟也對這樣強投垂涎三尺。但考量到佐佐木的健康狀況，羅德球團決定日後將會讓這位投手適度休息，避免讓他太過操勞，期望他能都以最佳狀態上場。

根據日本媒體「體育報知」報導，由於佐佐木的體格仍在成長途中，為了防止他遇上疲勞或受傷等狀況，羅德球團將會適度調整他的出賽。羅德隊總教練井口資仁表示，在中六日的輪值下，可能會讓佐佐木一個月跳過一次先發，讓他能夠休養回復。

報導指出，羅德隊目前的一軍輪值，有石川步、小島和哉、美馬學、佐佐木朗希及洋投羅梅羅（Enny Romero）等人，二軍還有本前郁也、河村說人和森遼大朗等年輕選手蓄勢待發，加上種市篤暉也已經傷癒在二軍登板，使得羅德有充足的人手，不需要特別操勞特定先發。

井口認為，該怎麼讓選手休養，會再以到時的個人狀況和因雨延賽等因素再做調整。媒體則預估佐佐木可能五月左右就會先下二軍，期望他能夠經過休整後，再以絕佳狀態來幫助羅德取勝。