日職／開季16場僅1勝 阪神再輸將改寫聯盟最慘紀錄

阪神虎今年開季創下史無前例的低潮，前16場打完戰績是慘澹的1勝14敗1和，比1979年的西武獅還要慘，如果今天他們再輸球或和局，將會刷新日職史上開季前17場戰績最糟紀錄。

阪神創下中央聯盟最慘的開季9連敗，直到5日才終於開胡，原以為一切即將否極泰來，近期又遭遇一波6連不勝。阪神戰績如此慘澹的原因不外乎就是打線集體熄火，近4戰他們共只得2分，而且都是靠強打佐藤輝明的全壘打攻下分數，16場比賽下來團隊得分39分、失分76分、打擊率.220都在央聯墊底，防禦率4.45也是聯盟最差。

1979年，西武也曾創下慘烈的開季1勝13敗2和，不過，他們在第17場比賽拿下該季第2勝，如果今晚面對中日龍阪神再度「不勝」，開季17場僅1勝將改寫西武43年前的慘況，成為該項難堪紀錄的新苦主。