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中職／陳傑憲躍居史上打擊王 生涯打擊率超越胡金龍

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
中華職棒統一獅陳傑憲。 記者劉學聖／攝影
中華職棒統一獅陳傑憲。 記者劉學聖／攝影

統一獅隊今晚在高雄澄清湖球場對決味全龍隊，陳傑憲將首次以中職史上打擊王的身分出賽，他在昨天對樂天桃猿隊之戰3打數1安打，生涯7年累積2001個打數，打擊率3成57躍居榜首。

中職生涯打擊率排名必須超過2000個打數，才能符合規定，歷年共有82名球員達標，陳傑憲昨天跨過這道門檻，立刻躍居史上打擊率最高。

獅隊38歲老將胡金龍，長期穩居史上打擊王，昨天終於被小他10歲的陳傑憲超越，生涯打擊率3成53退居第2， 富邦悍將隊林益全3成38排名第3。

生涯打擊率第4到第10名依序是陳俊秀3成35、彭政閔3成33、朱育賢3成31、陳冠任3成309、林泓育3成304、王威晨3成24、張正偉3成23。

獅隊41歲老將潘武雄生涯打擊率3成18，在陳傑憲衝上打擊王後，排名從第10退居11，味全龍隊「大師兄」林智勝3成12排名12，接著是中信兄弟隊「周董」周思齊3成10。

猿隊藍寅倫生涯累積1973個打數，目前打擊率3成21，補足打數後有機會擠進前10。

陳傑憲 中職 味全龍

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