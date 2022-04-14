MLB／7局完全比賽被退場引熱議 克蕭稱完全同意教頭決定

道奇隊王牌投手克蕭（Clayton Kershaw﻿）投了7局的完全比賽，卻被總教練羅伯茲（Dave Roberts）換下場，雖然道奇隊最終以7：0擊敗雙城隊，這項調度卻充滿了議論，克蕭自己站在教頭這一邊。

克蕭今年球季的初登板，投完7局沒有讓對手站上過壘包，還投出13次三振，用球數僅80球，看起來很有機會締造個人生涯第二次無安打比賽，甚至是第一次的完全比賽，不過羅伯茲在此時決定換投。

克蕭沒有太多怨言，唯一抱怨是要怪罪給封館，「我一直到1月才又開始投球，到了最後2局我的滑球投得太爛，失去準星，也是時候退場了。」

克蕭去年球季經歷過左前臂受傷，到10月注射PRP治療，季後的訓練時程也受到耽擱，然後就遇上封館，開季的第一場，球隊難免小心翼翼。

克蕭此戰投完7局沒有讓對手站上過壘包，還投出13次三振，用球數僅80球。 路透社

羅伯茲會做這樣的調度並不意外，他在2016年曾將希爾（Rich Hill）在7局完全比賽中拉下場，原因是手指起水泡，2015年史崔普林（Ross Stripling）的生涯初登板也投到7.1局無安打就結束，2018年布勒（Walker Buehler）第三場先發則是5局無安打比賽中斷。

羅伯茲表示，換投的時機或許不是最佳時間點，但仍是需要做出的決定，「如果我事後回想，這對球員的健康以及球團來說是最好的決定，那我心安理得。」

克蕭雖然也想續投，但他認為換投是正確的，「（完全比賽）這是個人目標，球隊要贏球，這是我們共同目標，雖然我很想投，但我在模擬賽只投了75球、沒投到6局。」

克蕭退場後，接手的瓦西亞（Alex Vesia）雖被敲出安打，但投1局未失分，加上布魯西爾（Justin Bruihl）也投1局，聯手完封對手。