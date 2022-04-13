中職／猛獅斷猿三連勝 王鏡銘相隔1820天獲MVP

「嘟嘟」潘威倫投到一半腹部肌肉緊繃退場，統一獅隊沒有亂了陣腳，接手的王鏡銘2局無失分將比賽拉回軌道，相隔1820天再獲MVP，「金鏞」連線也奏效，胡金龍、陳鏞基都敲出2安，最終以5：4拿下勝利，斬斷樂天桃猿隊3連勝。

潘威倫今天先發投了4局，在3局、4局各因成晉、邱丹高飛犧牲打，丟掉2分，5局投出本場第50球後，卻扶著腰似乎有些不適，最後退場休息，生涯第3萬球只差8球，要等下一次先發再挑戰，也與可能的勝投擦身過，球團表示，退場原因為腹部肌肉緊繃。

王鏡銘趕緊上場救火，先三振掉已經2好0壞的林立，接下來也沒遇到狀況，總計投2局沒有被敲出安打，只因1次保送讓對手上壘，拿下勝投以及單場MVP，王鏡銘上一次拿下勝投是2019年，單場MVP更已是2017年4月20日的事。

獅隊打線在2局下已先攻得分數，靠著對手1次失誤、2次暴傳，2支安打就換回3分，陳重羽的二壘打就有2分打點；5局下則是林子豪、胡金龍、陳鏞基連續3支安打，加上邱智呈1出局後的安打，單局再添2分。

猿隊在8局上吹起反攻號角，1出局後梁家榮、林承飛連續兩支長打，從獅隊「火球男」劉予承手中打下1分，代打的藍寅倫也敲安，將比數追近到1分差，不過劉予承再投出三振後，獅隊「守護神」陳韻文提早上班，抓到8局第3個出局數。

陳韻文9局續投，一開始出現保送、安打，猿隊陳俊秀犧牲推進成功，出現1出局二、三壘有人大危機，不料林泓育敲出的二壘強勁平飛球被林靖凱接殺，而且傳往三壘刺殺離壘過遠的跑者林立，形成雙殺，安全下莊。