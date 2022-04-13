日職／吳念庭連3場敲安 本季首扛4棒貢獻打點

西武隊台灣好手吳念庭本季首次扛起第4棒就有好成績，今天對戰火腿隊開局就敲安，延續個人連3場安打還帶有打點，幫助西武隊以4：3拿下勝利。

1局下接續岸潤一郎、奧格雷迪（Brian O'Grady）敲安氣勢，吳念庭也補上一支右外野安打，西武隊就靠這連續3支安打敲回2分，取得領先，奧格雷迪、吳念庭各1分打點。

西武3局下再添2分，奧格雷迪及外崎修汰各敲回1分，夾在中間的吳念庭敲出的二壘平飛球遭到接殺，沒機會建功；吳念庭另外在6局遭到三振、8局敲出雙殺打，總計4打數1安打，有1分打點，打擊率來到2成90。

火腿隊今天得分全靠石井一成，石井先在5局上敲出2分砲，7局再敲出1分打點安打，不過得分也就到此為止。

西武隊先發投手松本航7局失3分的優質先發拿下勝投，平良海馬8局登板連投3次三振，1局無失分拿下中繼成功，增田達至9局守成，拿下救援成功。