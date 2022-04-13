日職／吳念庭扛4棒敲安帶打點 西武擊敗火腿

日本職棒西武獅隊台灣好手吳念庭今天先發扛下第4棒，在1局下二壘有人時敲出安打，帶有1分打點，連3場比賽有安打，最後西武也以4比3擊敗日本火腿隊。

西武今天在主場西武巨蛋與日本火腿隊交手的賽事，吳念庭先發打第4棒、擔任一壘手。1局下西武就展開攻勢，岸潤一郎、歐葛雷迪（Brian O'Grady）敲安打得1分後，吳念庭再補上安打送回1分，西武取得2比0領先。

3局下西武靠著鈴木將平、歐葛雷迪、外崎修汰接連敲安打，再攻下2分，不過吳念庭擊出二壘方向飛球出局；6局下吳念庭遭到三振，8局下擊出雙殺打。總計吳念庭4打數敲出1支安打，連3場出賽都有安打演出，目前打擊率2成90。

火腿在5局上靠著石井一成轟出2分全壘打追分；7局上艾坎塔拉（Arismendy Alcantara）敲安打後，石井一成再敲安打追1分，火腿僅剩1分落後，不過最終西武仍以4比3險勝火腿。西武先發投手松本航用93球投7局，被敲5支安打，投2次保送、4次三振，失掉3分，奪下勝投。