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中職／只差8球 潘威倫扶腰退場投不到第3萬球
只差8球。統一獅隊「嘟嘟」潘威倫今天先發對上樂天桃猿隊，再投58球就可達成中華職棒史無前例的3萬球里程碑，然而投到5局上、第50球，卻出現腰部不適，不得不退場休息，勝投、3萬球都無緣。
前4局潘威倫投了48球，3萬球進入倒數，自己只失2分，打線也幫忙敲回3分，不過5局上面對林立，潘威倫投到第50球時突然動作暫停，接著手扶了一下後腰，捕手發現情況不對，防護員上來確認後，必須換投，由王鏡銘接手。
40歲的潘威倫今年重新卡住一席先發輪值，4月5日的本季初登板面對味全龍隊，只用65球就投出7局無失分的表現，拿下相隔538天的先發勝，也是生涯第147勝。
前一場先發讓潘威倫生涯投球數字推進到29942顆球，代表距離3萬球只差58顆，今天能否達陣原本是外界關注焦點，不料意外終止。
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