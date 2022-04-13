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日職／王柏融二軍敲學弟王彥程安打 二壘出局引熱議

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融從樂天隊投手、學弟王彥程手中敲出安打，但在二壘出局卻引起球迷熱議 截圖自影片
王柏融從樂天隊投手、學弟王彥程手中敲出安打，但在二壘出局卻引起球迷熱議 截圖自影片

日職火腿隊台將王柏融下放二軍後連兩天敲安，今天更是從樂天隊投手、學弟王彥程手中敲出安打，但在二壘出局卻引起球迷熱議；王彥程先發6局無失分原本是勝投候選，但火腿隊靠著8局下攻勢，以3：1逆轉勝。

王柏融在前天被下放二軍，昨天面對樂天二軍5打數1安打，雖然與宋家豪同場出賽，但兩人剛好錯過，沒機會對決，今天王柏融擔任先發第四棒、左外野手，有機會好好對上先發的穀保家商學弟王彥程。

兩人在1局下的首次對決，王彥程第一球沒踩穩滑倒，球沒投出形成投手犯規，最後也讓王柏融選到保送上壘，第2次對決則是在4局下，王柏融敲出右外野深遠飛球，打到全壘打牆彈回，他跑到二壘前被觸殺，但仍算是一壘安打。

這支安打的影片在推特上引起球迷討論，由於王柏融擊球後第一時間還在觀察球的落點，有台灣球迷認為「跑壘態度0分」，日本球迷則說：「打出去以為是全壘打沒認真跑，這是王的怠慢Play。」但也有日本球迷給鼓勵，盼望王柏融早日回歸一軍。

王柏融另外2打席一次對渡邊佑樹敲二壘滾地出局，一次從福山博之手中選到保送，總計2打數1安打，另有2次保送，目前在二軍累計7打數2安打，打擊率2成86。

王彥程今天先發6局投77球，被敲5支安打分散在不同半局，沒有失分，另有4次三振、1次保送，本季在二軍目前先發2場，累計11局失1分責失，防禦率0.82。

王柏融 王彥程

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