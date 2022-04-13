日職／王柏融二軍敲學弟王彥程安打 二壘出局引熱議
日職火腿隊台將王柏融下放二軍後連兩天敲安，今天更是從樂天隊投手、學弟王彥程手中敲出安打，但在二壘出局卻引起球迷熱議；王彥程先發6局無失分原本是勝投候選，但火腿隊靠著8局下攻勢，以3：1逆轉勝。
王柏融在前天被下放二軍，昨天面對樂天二軍5打數1安打，雖然與宋家豪同場出賽，但兩人剛好錯過，沒機會對決，今天王柏融擔任先發第四棒、左外野手，有機會好好對上先發的穀保家商學弟王彥程。
兩人在1局下的首次對決，王彥程第一球沒踩穩滑倒，球沒投出形成投手犯規，最後也讓王柏融選到保送上壘，第2次對決則是在4局下，王柏融敲出右外野深遠飛球，打到全壘打牆彈回，他跑到二壘前被觸殺，但仍算是一壘安打。
＼ #王柏融 フェンス直撃の安打を放つ‼／— ファイターズ on GAORA SPORTS (@gaora_fighters) April 13, 2022
あわやホームランの打球を飛ばすが
E #小郷裕哉 の好返球でアウトに💦
📺#GAORA プロ野球中継
～ファーム～
🆚@Rakuten__Eagleshttps://t.co/eOp8VQXVpO で生放送中⚡️#lovefighters #ファンは宝物 #RakutenEagles pic.twitter.com/3W5hFp40qG
這支安打的影片在推特上引起球迷討論，由於王柏融擊球後第一時間還在觀察球的落點，有台灣球迷認為「跑壘態度0分」，日本球迷則說：「打出去以為是全壘打沒認真跑，這是王的怠慢Play。」但也有日本球迷給鼓勵，盼望王柏融早日回歸一軍。
王柏融另外2打席一次對渡邊佑樹敲二壘滾地出局，一次從福山博之手中選到保送，總計2打數1安打，另有2次保送，目前在二軍累計7打數2安打，打擊率2成86。
王彥程今天先發6局投77球，被敲5支安打分散在不同半局，沒有失分，另有4次三振、1次保送，本季在二軍目前先發2場，累計11局失1分責失，防禦率0.82。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言