中職／林智勝返洲際首戰 11局致勝安打賞兄弟5連敗

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
林智勝在延長11局上敲出致勝安打，本季首次獲選單場MVP。圖／味全龍隊提供
林智勝在延長11局上敲出致勝安打，本季首次獲選單場MVP。圖／味全龍隊提供

中信兄弟隊5：1領先守不住，今天在洲際球場打到延長11局，林智勝面對前東家敲出致勝安打，幫助味全龍隊以6：5贏球，兄弟吞下5連敗，寫下總教練林威助領軍以來第一次；呂彥青升上一軍首日，後援4.2局僅失1分，好投卻承擔敗投。

兄弟帶著4連敗、連21局未得分展開本周賽事，開賽初並不順，第2局游擊手江坤宇發生失誤，奉送吉力吉撈．鞏冠站上二壘，張祐銘補上安打、帶有1分打點。

0：1的局面，兄弟在第5局等到逆轉，李聖裕、潘志芳連兩支一壘打攻占得點圈，江坤宇上演「道歉野球」，以安打送回2分，這一棒也中止兄弟連續25局沒有得分的窘境，周思齊接續敲出二壘打，追加1分。兄弟第6局繼續再有攻勢，潘志芳的二壘打帶有2分打點。

第7局二壘手潘志芳的失誤開啟龍隊機會，郭天信的安打先送回1分；兄弟換下鄭凱文，彭識穎接替未能「拆彈」，先保送林智勝，邱辰代打敲安再掃回2分，李凱威補上追平安打，兩隊5：5平手。

兄弟今天拉上呂彥青支援牛棚，馬上就要仰賴他的吃局數能力，他從第7局一出局時登板，一路投到比賽結束，第11局在一、二壘有人時，遭林智勝敲出致勝安打，呂彥青以73球後援4.2局失1分，解救兄弟牛棚，但悲情承擔敗投。

鄭凱文先發6.1局被敲5安打、失4分（責失2分），鋼龍投5局被敲5安打、失3分，兩隊先發投手雙雙以無關勝敗收場。

呂彥青 林智勝

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