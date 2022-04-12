中職／單場2雙殺打 林承飛「選」斷獅3連勝反轉當英雄

林承飛今天的前兩打席都是雙殺打，最終卻領到單場MVP，他的後3打席貢獻2支安打、1次保送，9局上在滿壘時的保送，擠回樂天桃猿隊的超前分，以7：6中止統一獅隊的3連勝，猿隊戰績5勝1敗續在戰績榜上領跑。

兩軍今天在澄清湖球場交手，獅隊先發左投江辰晏的全場第1球就被林立掃成陽春砲，這是他生涯第2次首局首打席首球開轟；猿隊第3局的攻勢再從林立的觸身球上壘展開，陳俊秀的二壘打追加1分打點。

獅隊守備扯後腿，金手套二壘手林靖凱在第6局「奶油手」，已接進手套卻在拿出來時漏了一下，讓梁家榮靠失誤上壘，第7局輪到三壘手林子豪的失誤，猿隊在這兩局各添2分，一度以6：2領先。

猿隊看似勝券在握，但7局下朱俊祥登板後，面對4名打者都沒解決，滿壘情況下被林子豪掃出2分打點安打，猿隊換上王躍霖「拆彈」，卻在一壘手陳俊秀趨前時牽制，接著又是暴投，連續送給獅隊2分，獅隊單局進帳4分追平。

獅隊8局下錯過超前機會，陳重廷在本壘前遭助殺出局，9局上輪到猿隊的契機，邱浩鈞火速取得兩出局後卻迎來危機，林承飛在滿壘時選到保送，決定此役勝負，而他單場前2打席都是雙殺打，最後3打席卻以2安打、1保送貢獻2分打點，反轉成英雄。