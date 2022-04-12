日職／西武隊吳念庭3打數1安 連2場出賽敲安
日職西武獅隊台灣野手吳念庭今天先發出賽，單場3打數敲1安、連2場出賽有安打，西武隊終場以0比3不敵火腿隊。
埼玉西武獅隊野手吳念庭今天與北海道日本火腿鬥士隊比賽先打5棒、守一壘，吳念庭2局敲出右外野方向飛球出局，4局敲出左外野方向飛球出局。
西武隊7局壘上有人時，吳念庭敲出中外野方向安打推進，但隊友沒能延續攻勢，沒有拿下分數；吳念庭今天總計3打數敲出1支安打、賽後打擊率2成96。
火腿隊今天1局靠著渡邊諒、近藤健介、松本剛接連3支安打先馳得點，4局靠著單局2安再拿1分，9局石井一成率先敲出三壘打，再靠著高飛犧牲打跑回團隊第3分；西武隊打線熄火，今天團隊僅敲出4支安打，沒能拿下分數、吞下敗仗。
火腿隊先發投手加藤貴之投6.2局被敲4支安打，投出4次三振、無四死球，沒有失分，拿下勝投。
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