快訊

月台濺血！紐約地鐵站驚傳槍案 至少5人遭槍擊

日職／西武隊吳念庭3打數1安 連2場出賽敲安

中央社 / 台北12日電
吳念庭。 擷圖自推特(資料照)
吳念庭。 擷圖自推特(資料照)

日職西武獅隊台灣野手吳念庭今天先發出賽，單場3打數敲1安、連2場出賽有安打，西武隊終場以0比3不敵火腿隊。

埼玉西武獅隊野手吳念庭今天與北海道日本火腿鬥士隊比賽先打5棒、守一壘，吳念庭2局敲出右外野方向飛球出局，4局敲出左外野方向飛球出局。

西武隊7局壘上有人時，吳念庭敲出中外野方向安打推進，但隊友沒能延續攻勢，沒有拿下分數；吳念庭今天總計3打數敲出1支安打、賽後打擊率2成96。

火腿隊今天1局靠著渡邊諒、近藤健介、松本剛接連3支安打先馳得點，4局靠著單局2安再拿1分，9局石井一成率先敲出三壘打，再靠著高飛犧牲打跑回團隊第3分；西武隊打線熄火，今天團隊僅敲出4支安打，沒能拿下分數、吞下敗仗。

火腿隊先發投手加藤貴之投6.2局被敲4支安打，投出4次三振、無四死球，沒有失分，拿下勝投。

日本火腿鬥士

延伸閱讀

日職／吳念庭敲3安1打點 中止連3場出賽無安打

日職／吳念庭連7場上壘 王柏融2打數繳白券

日職／選球眼發功 吳念庭連6場上壘

日職／吳念庭開砲了 本季首支長打就是全壘打

相關新聞

中職／江坤宇中斷兄弟連25局未得分窘境 隊史已排第3長

中信兄弟隊的「得分荒」，今天由江坤宇的安打中止，面對味全龍隊之戰在第5局單局進帳3分，中斷連續25局沒有得分，已排在隊史...

中職／德保拉被悍將二軍敲10安打 但也飆10K好極端

中信兄弟隊王牌洋投德保拉因傷錯過一軍開季，今天在二軍的第2場出賽，面對富邦悍將隊投4.2局被敲10安打，但也狂飆10次三...

日職／佐佐木朗希太香 CBS：這款球速加位移「MLB找不到」

「令和怪物」佐佐木朗希10日飆出19次三振的完全比賽，震撼全球棒壇，也在大聯盟掀起熱議，各大媒體紛紛追蹤，CBS Spo...

中職／單場2雙殺打 林承飛「選」斷獅3連勝反轉當英雄

林承飛今天的前兩打席都是雙殺打，最終卻領到單場MVP，他的後3打席貢獻2支安打、1次保送，9局上在滿壘時的保送，擠回樂天...

日職／西武隊吳念庭3打數1安 連2場出賽敲安

日職西武獅隊台灣野手吳念庭今天先發出賽，單場3打數敲1安、連2場出賽有安打，西武隊終場以0比3不敵火腿隊

中職／龍、猿首周領跑 周五2大最貴左投對決

味全龍隊「龍王」王維中錯過開季，本季初登板定調將在15日天母棒球場，而當天樂天桃猿隊表訂推出陳冠宇，上演兩位全聯盟最高薪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。