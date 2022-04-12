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中職／江坤宇中斷兄弟連25局未得分窘境 隊史已排第3長
中信兄弟隊的「得分荒」，今天由江坤宇的安打中止，面對味全龍隊之戰在第5局單局進帳3分，中斷連續25局沒有得分，已排在隊史第3長。
兄弟近2場都被完封，賽前已累積連21局未得分，今天面對龍隊洋投鋼龍，前4局依然沒有分數進帳，直到第5局終於久違在記分板上看到數字跳動。
李聖裕、潘志芳連兩支一壘打攻占得點圈，江坤宇以安打一棒送回2分，中止兄弟連續25局沒有得分的窘境，周思齊接續敲出二壘打，追加1分。
兄弟隊史最長連續局數沒有得分紀錄，為2006月8月9日到16日跨5場的連38局，同時也是聯盟紀錄；隊史第2長則是2013年10月出現的連26局，1999年10月也曾出現一波連25局未得分。
中職史上還出現過4波超過30局以上的「得分荒」，依序是誠泰2003年9月20至26日的36局、三商1990年9月7日至15日的34局、俊國1995年9月17至28日的34局、誠泰2006年8月15至19日的31局。
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