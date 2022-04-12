快訊

台中今+26例公布4頁足跡 男歌迷北上聽阿妹演唱會染疫

股價一度探至552元…台積電到底跌完沒？法人這麼說

日職／二軍同場出賽 王柏融敲1安、宋家豪挨轟

中央社 / 台北12日電
王柏融。 擷圖自推特
王柏融。 擷圖自推特

被下放二軍的日本職棒火腿隊台灣好手王柏融今天在二軍例行賽與樂天隊投手宋家豪同場出賽，但沒對決，王柏融5打數敲1安，宋家豪後援1局挨轟、失掉1分，樂天終場以7比4拿勝。

王柏融開季一軍表現不如預期，昨天被下放二軍，對戰東北樂天金鷲隊先發打2棒、指定打擊。

王柏融1局壘上有人時敲出雙殺打，3局敲出右外野方向安打，5局敲出一壘方向滾地球出局，7局吞下三振，9局靠失誤上壘，總計5打數敲出1支安打，有1得分。

7局打完樂天6比2領先北海道日本火腿鬥士隊，樂天8局上靠2支安打多添1分保險分，8局下宋家豪登板後援，面對首名打者片岡獎人就被敲出陽春砲，接著被敲出二壘打，1人出局後投出保送，2人出局後再投保送讓打者攻占滿壘，接著三振化解再掉分危機。

宋家豪總計用29球投1局，被敲出2支安打包括1發全壘打，投出2次保送，失掉1分責失分，無關勝敗。

樂天金鷲 宋家豪 王柏融

延伸閱讀

日職／開季19支1後遭下放 王柏融無緣對決佐佐木朗希

日職／王柏融又繳白卷 開季19支1打擊率0.053

日職／吳念庭連7場上壘 王柏融2打數繳白券

日職／BIGBOSS再指導王柏融 稻葉篤紀也加入

相關新聞

中職／德保拉被悍將二軍敲10安打 但也飆10K好極端

中信兄弟隊王牌洋投德保拉因傷錯過一軍開季，今天在二軍的第2場出賽，面對富邦悍將隊投4.2局被敲10安打，但也狂飆10次三...

日職／佐佐木朗希太香 CBS：這款球速加位移「MLB找不到」

「令和怪物」佐佐木朗希10日飆出19次三振的完全比賽，震撼全球棒壇，也在大聯盟掀起熱議，各大媒體紛紛追蹤，CBS Spo...

中職／龍、猿首周領跑 周五2大最貴左投對決

味全龍隊「龍王」王維中錯過開季，本季初登板定調將在15日天母棒球場，而當天樂天桃猿隊表訂推出陳冠宇，上演兩位全聯盟最高薪...

春季聯賽／郭玟毅最速147公里 想與劉基鴻再當隊友

文化棒球隊投手郭玟毅今天春季聯賽後援登板，沒被敲出安打、無失分，投出生涯最速147公里，率隊以7比1擊敗南華大學，棄打從...

春季聯賽／紀慶然敲4安打擊率破6成 廖敏雄大推

文化大學游擊手紀慶然春季聯賽手感火燙，今天對南華大學單場敲4安，賽後打擊率升至6成84，也確定挑戰中職選秀，總教練廖敏雄...

日職／開季19支1後遭下放 王柏融無緣對決佐佐木朗希

王柏融開季打擊狀況沒有起色，累積19打數只有1支安打，今天遭下放二軍，這也代表錯過周末對上當紅話題人物佐佐木朗希的機會。 王柏融目前在一軍出賽8場，打擊率低到只有0.053，吞下6次三振，近期頻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。