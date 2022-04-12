中職／德保拉被悍將二軍敲10安打 但也飆10K好極端

中信兄弟隊王牌洋投德保拉因傷錯過一軍開季，今天在二軍的第2場出賽，面對富邦悍將隊投4.2局被敲10安打，但也狂飆10次三振。

兩屆年度MVP德保拉原被設定扛下開幕戰先發，但他在春訓練投時不慎閃到腰，調整進度較慢，本季首戰改到上周二投二軍開幕戰，當時繳出5局無失分，教練團評估狀況尚未調整到位，安排他本周續在二軍出賽。

今天出戰悍將二軍，德保拉遭遇安打連連，首局擔任悍將第一棒的高孝儀打向左外野形成長打，想拚場內全壘打在本壘前遭到觸殺，德保拉避免開局就掉分，但第2局被敲出4安打、包括3支長打，單局失血3分。

德保拉的投球內容超極端，被打安打偏多，兩位新秀董子恩、王苡丞都從他手中敲出2安打，但第3局起的所有出局數都是三振取得，最終共用73球投4.2局被敲10安打、失5分（責失4分），送出10K。

兩隊最終各敲14支安打，以7：7和局收場，兄弟杜家明單場4安打，悍將董子恩則有3安打。