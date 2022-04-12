快訊

台中今+26例公布4頁足跡 男歌迷北上聽阿妹演唱會染疫

股價一度探至552元…台積電到底跌完沒？法人這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／德保拉被悍將二軍敲10安打 但也飆10K好極端

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊先發投手德保拉。圖／聯合報系資料照
中信兄弟隊先發投手德保拉。圖／聯合報系資料照

中信兄弟隊王牌洋投德保拉因傷錯過一軍開季，今天在二軍的第2場出賽，面對富邦悍將隊投4.2局被敲10安打，但也狂飆10次三振。

兩屆年度MVP德保拉原被設定扛下開幕戰先發，但他在春訓練投時不慎閃到腰，調整進度較慢，本季首戰改到上周二投二軍開幕戰，當時繳出5局無失分，教練團評估狀況尚未調整到位，安排他本周續在二軍出賽。

今天出戰悍將二軍，德保拉遭遇安打連連，首局擔任悍將第一棒的高孝儀打向左外野形成長打，想拚場內全壘打在本壘前遭到觸殺，德保拉避免開局就掉分，但第2局被敲出4安打、包括3支長打，單局失血3分。

德保拉的投球內容超極端，被打安打偏多，兩位新秀董子恩、王苡丞都從他手中敲出2安打，但第3局起的所有出局數都是三振取得，最終共用73球投4.2局被敲10安打、失5分（責失4分），送出10K。

兩隊最終各敲14支安打，以7：7和局收場，兄弟杜家明單場4安打，悍將董子恩則有3安打。

德保拉 高孝儀

延伸閱讀

春季聯賽／郭玟毅最速147公里 想與劉基鴻再當隊友

春季聯賽／紀慶然敲4安打擊率破6成 廖敏雄大推

中職／悍將公布環保球衣 球員汰換裝備再製周邊商品

中職／悍將開胡！陽耀勳11局再見安 丘總：選手沒放棄

相關新聞

中職／德保拉被悍將二軍敲10安打 但也飆10K好極端

中信兄弟隊王牌洋投德保拉因傷錯過一軍開季，今天在二軍的第2場出賽，面對富邦悍將隊投4.2局被敲10安打，但也狂飆10次三...

日職／佐佐木朗希太香 CBS：這款球速加位移「MLB找不到」

「令和怪物」佐佐木朗希10日飆出19次三振的完全比賽，震撼全球棒壇，也在大聯盟掀起熱議，各大媒體紛紛追蹤，CBS Spo...

中職／龍、猿首周領跑 周五2大最貴左投對決

味全龍隊「龍王」王維中錯過開季，本季初登板定調將在15日天母棒球場，而當天樂天桃猿隊表訂推出陳冠宇，上演兩位全聯盟最高薪...

春季聯賽／郭玟毅最速147公里 想與劉基鴻再當隊友

文化棒球隊投手郭玟毅今天春季聯賽後援登板，沒被敲出安打、無失分，投出生涯最速147公里，率隊以7比1擊敗南華大學，棄打從...

春季聯賽／紀慶然敲4安打擊率破6成 廖敏雄大推

文化大學游擊手紀慶然春季聯賽手感火燙，今天對南華大學單場敲4安，賽後打擊率升至6成84，也確定挑戰中職選秀，總教練廖敏雄...

日職／開季19支1後遭下放 王柏融無緣對決佐佐木朗希

王柏融開季打擊狀況沒有起色，累積19打數只有1支安打，今天遭下放二軍，這也代表錯過周末對上當紅話題人物佐佐木朗希的機會。 王柏融目前在一軍出賽8場，打擊率低到只有0.053，吞下6次三振，近期頻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。