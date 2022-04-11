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春季聯賽／紀慶然敲4安打擊率破6成 廖敏雄大推

中央社 / 新北11日電
文化大學游擊手紀慶然（圖）春季聯賽手感火燙，11日對南華大學單場敲4安，賽後打擊率升至6成84，也確定挑戰中職選秀。 中央社
文化大學游擊手紀慶然（圖）春季聯賽手感火燙，11日對南華大學單場敲4安，賽後打擊率升至6成84，也確定挑戰中職選秀。 中央社

文化大學游擊手紀慶然春季聯賽手感火燙，今天對南華大學單場敲4安，賽後打擊率升至6成84，也確定挑戰中職選秀，總教練廖敏雄看好拚順位3輪內；文化以7比1拿勝、維持不敗。

111年全國成棒甲組春季聯賽大學隊B組預賽，文化大學今天與南華大學交手，文化大學打線發揮，團隊敲出14支安打，3棒紀慶然1局跑出內野安打，4局敲出安打，5局選到保送上壘，7局、9局也都敲出安打。

紀慶然今天上壘率百分百，總計5打席敲出4支安打，幫助球隊跑回4分，賽後目前為止春季聯賽5場出賽，總計19打數敲出13支安打，打擊率高達6成84。

文化今年陣中不少球員表態有意投入中職選秀，但廖敏雄點名紀慶然算是最完整的球員，打擊、守備都不錯，打擊方面「要安打有安打、要短打也可以、腳程快也能盜壘」，至於守備方面臂力不錯，就是還需要再細膩一點。

廖敏雄大推子弟兵，直言紀慶然個性不錯、很樂觀，類型像統一獅隊陳傑憲、中信兄弟王威晨，是有速度、全面性的打者、個性又好，如果有缺游擊的球隊可以優先考慮，「如果繼續維持表現，看好他擠進前3輪。」

大二的紀慶然表示，本來去年就想挑戰職棒，但打擊是弱點，希望打擊進步再挑戰，現在屬於安打型打者，自評守備中規中矩、對臂力有信心。

紀慶然表示，其實也有考慮過要去社會隊打球，但職棒是所有棒球人的夢想，還是想要挑戰看看，拚3輪內是目標，家人也尊重決定。

春季聯賽 中職

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