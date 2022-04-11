春季聯賽／潘文輝飆152公里吞敗 台東大學5連勝
成棒春季聯賽台灣中油今天與台東大學交手，台灣中油派出火球男潘文輝先發，總計投4局失1分、最速152公里；台東大學宋芳杰6局無失分、好投壓制，台東大學以2比0拿勝、潘文輝承擔敗投。
111年全國成棒甲組春季聯賽大學隊C組預賽，台灣中油（開南大學）今天與台東大學交手，台灣中油派出「火球男」投手潘文輝先發，首局就有狀況，2人出局後接連被敲2支安打，隊友失誤、失掉1分。
潘文輝2局讓打者3上3下，3局、4局都讓打者攻占得點圈，但力守未失分，今天總計用75球投4局，被敲4支安打，投出5次三振、2次保送，失掉1分非責失分，球隊0比1落後時退場。
台東大學投手群展現壓制力，先發投手宋芳杰投6局被敲4支安打，投出3次三振、沒有保送，後援投手陽邯杰投3局飆出7次三振，沒有被敲出安打、無保送，兩人聯手壓制，沒讓對手拿下分數。
台東大學5局再靠著對手失誤、短打推進、黃炫豪適時安打再添1分保險分，順利拿下比賽勝利，目前春季聯賽戰績5連勝。
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