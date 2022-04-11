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春季聯賽／林岳谷有意投入選秀 游擊守備評價大學前段班

中央社 / 新北11日電
111年全國成棒甲組春季聯賽大學隊預賽台灣啤酒（國立體大）11日與台灣運彩（輔仁大學）交手，台啤終場以9比3拿勝；林岳谷（圖）單場2安，游擊守備在大學球員評價前段班，有意挑戰中職選秀。 中央社
111年全國成棒甲組春季聯賽大學隊預賽台灣啤酒（國立體大）11日與台灣運彩（輔仁大學）交手，台啤終場以9比3拿勝；林岳谷（圖）單場2安，游擊守備在大學球員評價前段班，有意挑戰中職選秀。 中央社

成棒春季聯賽台灣啤酒今天預賽與台灣運彩交手，台啤打線發揮，終場以9比3拿勝、目前維持不敗；林岳谷單場2安，游擊守備在大學球員評價前段班，有意挑戰選秀、總教練邱俊文也稱讚有進步。

111年全國成棒甲組春季聯賽大學隊預賽台灣啤酒（國立體大）今天與台灣運彩（輔仁大學）交手，台啤打線發揮，團隊敲出10支安打、攻勢串聯，終場以9比3拿下勝利，目前春季聯賽戰績5勝1和、維持不敗。

台啤總教練邱俊文表示，今天前兩局雖然沒有安打，但用速度壓迫對手，造成對手守備失誤，沒有安打就拿下分數，也讓對方氣勢往下掉。

邱俊文不斷提醒球員，不管打好打壞，打完之後都要盡力去跑，上壘後積極盜壘，今天在得點圈推進、連貫性做得比較好，收到不錯的成效。

台啤大二游擊手林岳谷有意挑戰中職選秀，邱俊文表示，知道有滿多球探關注，林岳谷運動能力不錯，速度快、反應敏捷，守備範圍大，傳球能力不錯，三壘、游擊間的球都可以處理得很到位，游擊守備在大學球員中評價前段班。

但邱俊文點出，林岳谷在打擊部分還需要再加強，他的角色是前兩棒，擊球命中率要高一點，球棒控制能力可以再加強，不要這麼容易被三振，以他的速度，上壘後在壘間可以展現很好的破壞力。

邱俊文表示，球員目前還沒跟教練團說是否會參加選秀，但林岳谷進到大學後確實有進步，高中時對於比賽的反應狀況，可能不太理解要怎麼處理，大學比賽中應用得比較好。

台啤 春季聯賽 選秀

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