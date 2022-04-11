春季聯賽／李晨薰飆速147公里 教練規劃對戰社會隊測試

成棒春季聯賽大學隊預賽台灣啤酒今天派出投手李晨薰先發，投4.2局失3分、最速147公里，球隊以9比3擊敗台灣運彩，李晨薰無關勝敗，教練團規劃下一步對戰社會隊打者作測試。

111年全國成棒甲組春季聯賽大學隊預賽台灣啤酒（國立體大）今天與台灣運彩（輔仁大學）交手，台啤派出李晨薰先發，開賽連抓7個出局數，直到3局1人出局後，接連被敲2支安打失分。

李晨薰4局讓打者3上3下，5局2人出局後投出保送退場，今天總計用73球投4.2局，被敲出2支安打，投出4次三振，失掉3分責失分、無關勝敗。

教練林衛宣表示，李晨薰先前出賽就展現壓制性，讓打者打不到點或出棒來不及，今天對打者的壓迫性又更強，目前逐步增加續航力，觀察局數拉長後，球速是否會往下降。

林衛宣表示，李晨薰是球隊培養的關鍵投手戰力、目標是旅外，續航力相對來說很重要，短局數投手比較吃虧，透過比賽修正，也希望他投球內容做得更好，「今天比之前好的地方是敢善用直球壓制對手。」

至於下一步，林衛宣表示，如果有機會晉級，希望讓李晨薰對上經驗更豐富的社會隊打者，如果也能夠展現壓制力，就代表有能力往更高層級邁進。

李晨薰高中時期球速就可投到153公里，2020年初赴美接受手肘韌帶置換（Tommy John）手術，熬過500多天復健、2021年3月重回投手丘。

李晨薰坦言復健之路走得有點久，過程中也曾因為達不到想要標準，情緒起伏大，只能自己調適，重複看過去巔峰時期的影片修正。

速度還沒能回到手術前最佳狀況，但李晨薰不擔心速度，比較擔心續航力，今天投出術後最長投球局數，自評狀況還可以，但還有很大進步空間，希望用球數可再減少。

目前大二的李晨薰，很早就設定目標旅外，他表示現在這個念頭還是沒有改變，今年如果沒有機會，還是暫不考慮中職選秀。