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日職／運科分析佐佐木蛻變關鍵「大腿變粗了」 看好未來飆破170公里

聯合新聞網 / 綜合報導
日本運科教授分析佐佐木朗希球威驚人的成因。 美聯社
日本運科教授分析佐佐木朗希球威驚人的成因。 美聯社

佐佐木朗希投出完全比賽，以及打破日本職棒紀錄的連續13打席三振，頂尖球威讓人見識到「令和怪物」的強大實力。日本媒體近來就以運動科學，分析佐佐木的投球內容，究竟有什麼過人之處。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，運科動作分析的專家，現任筑波大學的准教授川村卓指出，佐佐木朗希今年在熱身賽時，就確立了速球和指叉搭配的投球機制，而他能準確投到外角低的160速球，已經有了世界頂尖級的水準。只是沒想到才開季沒多久，竟然就達成了驚人紀錄。

除了速度之外，佐佐木的快速球還有強烈的倒旋（backspin），使得球和飛機機翼一樣產生「升力」。相比其他人的快速球，在投球過程中會受到地心引力微幅下墜，但佐佐木的速球則因為這個原理，下墜的量比較少。由於打者大概會在球進壘的兩公尺前，靠過往的經驗預判球路位置，因此在歐力士打者對上佐佐木時，雖然多次嘗試出棒，但揮棒軌跡往往在速球下方，沒辦法確實掌握球心。

川村分析，投球動作由腰部為軸心的「縱迴轉」與骨盤軸心的「橫迴轉」組成，因此在出手時，扣手腕的軌跡愈是沒有傾斜，愈能投出具有倒旋的球路。過去佐佐木在狀況不好時，經常沒辦法穩定軸心。但去年羅德隊的井口資仁教練，命令佐佐木開始強化下盤，如今和過去相比，佐佐木的大腿明顯壯了一圈，投球姿勢穩定下來，使得球威變得更加出色。

川村認為，佐佐木的速球有著像是過去江川卓、藤川球兒類似的特質，未來若是持續進步，最快很有可能上看170公里，不只能超越大谷翔平，更有望挑戰世界第一的投手名號。

佐佐木朗希 羅德 大谷翔平

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