日職／史上第3位「佐佐木」完全比賽 網友直呼：這個姓太強了吧

佐佐木朗希飆出19K完全比賽，是日本職棒暨1994年巨人隊的槙原寛己以來，暌違28年，史上第16場的完全比賽。不過就在這少少的16場比賽中，其實就有好幾位姓「佐佐木」的選手存在，讓網友驚呼「姓佐佐木的也太猛了吧」。

日本網友近來盤點「各球團上一次達成完全比賽的球員」，除了羅德的佐佐木朗希之外，大洋鯨隊（橫濱DeNA灣星隊前身）在1966年時，佐佐木吉郎就投過完全比賽。而近鐵猛牛（後被歐力士猛牛吸收）在1970年時，也有另一位佐佐木宏一郎達成完全比賽。

網友們對此感到十分驚奇，紛紛表示「已經是第三個佐佐木啊」、「姓佐佐木的最強」、「佐佐木率也太高了笑死」、「以後選秀就該來選一票佐佐木了」、「姓佐佐木的太有能了吧」、「30年後會再來一次羅德佐佐木嗎」、「謝謝你佐佐木」。

日本媒體「體育日本」也發現，這16個人當中，有多達7個人名字中都帶有「朗」或「郎」字，而這兩個字在日文發音中都是相同的。似乎和「佐佐木」一樣，冥冥之中帶有能達成完全比賽的運勢。