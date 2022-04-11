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日職／史上第3位「佐佐木」完全比賽 網友直呼：這個姓太強了吧

聯合新聞網 / 綜合報導
達成完全比賽的佐佐木朗希，是日本職棒第三位姓「佐佐木」又投出完全比賽的選手。 美聯社
達成完全比賽的佐佐木朗希，是日本職棒第三位姓「佐佐木」又投出完全比賽的選手。 美聯社

佐佐木朗希飆出19K完全比賽，是日本職棒暨1994年巨人隊的槙原寛己以來，暌違28年，史上第16場的完全比賽。不過就在這少少的16場比賽中，其實就有好幾位姓「佐佐木」的選手存在，讓網友驚呼「姓佐佐木的也太猛了吧」。

日本網友近來盤點「各球團上一次達成完全比賽的球員」，除了羅德的佐佐木朗希之外，大洋鯨隊（橫濱DeNA灣星隊前身）在1966年時，佐佐木吉郎就投過完全比賽。而近鐵猛牛（後被歐力士猛牛吸收）在1970年時，也有另一位佐佐木宏一郎達成完全比賽。

網友們對此感到十分驚奇，紛紛表示「已經是第三個佐佐木啊」、「姓佐佐木的最強」、「佐佐木率也太高了笑死」、「以後選秀就該來選一票佐佐木了」、「姓佐佐木的太有能了吧」、「30年後會再來一次羅德佐佐木嗎」、「謝謝你佐佐木」。

日本媒體「體育日本」也發現，這16個人當中，有多達7個人名字中都帶有「朗」或「郎」字，而這兩個字在日文發音中都是相同的。似乎和「佐佐木」一樣，冥冥之中帶有能達成完全比賽的運勢。

日本歷來完全比賽達成者一覽：

藤本英雄（巨人） 1950年6月28日對西日本
武智文雄（近鐵） 1955年6月19日對大映
宮地惟友（國鐵） 1956年9月19日對廣島
金田正一（國鐵） 1957年8月21日對中日
西村貞朗（西鐵） 1958年7月19日對東映
島田源太郎（大洋） 1960年8月11日對阪神
森滝義巳（國鐵） 1961年6月20日對中日
佐佐木吉郎（大洋） 1966年5月1日對廣島
田中勉（西鐵） 1966年5月12日對南海
外木場義郎（廣島）1968年9月14日對大洋
佐佐木宏一郎（近鐵）1970年10月6日對南海
高橋善正（東映） 1971年8月21日對西鐵
八木澤莊六（羅德） 1973年10月10日對太平洋
今井雄太郎（阪急） 1978年8月31日對羅德
槙原寛己（巨人） 1994年5月18日對廣島
佐佐木朗希（羅德） 2022年4月10日對歐力士

佐佐木朗希 羅德

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