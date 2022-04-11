日職／史上第3位「佐佐木」完全比賽 網友直呼：這個姓太強了吧
佐佐木朗希飆出19K完全比賽，是日本職棒暨1994年巨人隊的槙原寛己以來，暌違28年，史上第16場的完全比賽。不過就在這少少的16場比賽中，其實就有好幾位姓「佐佐木」的選手存在，讓網友驚呼「姓佐佐木的也太猛了吧」。
日本網友近來盤點「各球團上一次達成完全比賽的球員」，除了羅德的佐佐木朗希之外，大洋鯨隊（橫濱DeNA灣星隊前身）在1966年時，佐佐木吉郎就投過完全比賽。而近鐵猛牛（後被歐力士猛牛吸收）在1970年時，也有另一位佐佐木宏一郎達成完全比賽。
網友們對此感到十分驚奇，紛紛表示「已經是第三個佐佐木啊」、「姓佐佐木的最強」、「佐佐木率也太高了笑死」、「以後選秀就該來選一票佐佐木了」、「姓佐佐木的太有能了吧」、「30年後會再來一次羅德佐佐木嗎」、「謝謝你佐佐木」。
日本媒體「體育日本」也發現，這16個人當中，有多達7個人名字中都帶有「朗」或「郎」字，而這兩個字在日文發音中都是相同的。似乎和「佐佐木」一樣，冥冥之中帶有能達成完全比賽的運勢。
日本歷來完全比賽達成者一覽：
藤本英雄（巨人） 1950年6月28日對西日本武智文雄（近鐵） 1955年6月19日對大映宮地惟友（國鐵） 1956年9月19日對廣島金田正一（國鐵） 1957年8月21日對中日西村貞朗（西鐵） 1958年7月19日對東映島田源太郎（大洋） 1960年8月11日對阪神 森滝義巳（國鐵） 1961年6月20日對中日佐佐木吉郎（大洋） 1966年5月1日對廣島田中勉（西鐵） 1966年5月12日對南海外木場義郎（廣島）1968年9月14日對大洋佐佐木宏一郎（近鐵）1970年10月6日對南海高橋善正（東映） 1971年8月21日對西鐵八木澤莊六（羅德） 1973年10月10日對太平洋今井雄太郎（阪急） 1978年8月31日對羅德槙原寛己（巨人） 1994年5月18日對廣島佐佐木朗希（羅德） 2022年4月10日對歐力士
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