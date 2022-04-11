中職／最高薪2左投 王維中15日「龍王出閘」遇到陳冠宇

「龍王」王維中確定在15日扛下味全龍隊在天母球場的主場開幕戰先發，當天樂天桃猿隊表訂推出陳冠宇，將上演全聯盟最高薪左投對決，最晚迎來主場開幕戰的龍隊，首戰就有重磅卡司。

中職打完第一個完整1周賽事，4隊主場輪番上陣，中信兄弟隊2日的開幕戰泡湯，3日開出1萬108人票房，同日台南開幕戰5022人進場；4日新莊開幕戰有江少慶先發「吸客」，結算為1萬2100人滿場，5日的桃園開幕戰則是1萬1276人。

唯一還沒等到主場賽事的龍隊，15日起要在天母球場展開3連戰，與目前戰績領先的猿隊交手。

王維中春訓調整進度較慢，錯過開季，9日在二軍對統一獅隊先發，投5局共用75球，被敲5安打、失2分（責失1分），有6次三振，最快球速144公里，下一戰就是15日在天母「龍王出閘」。

總教練葉君璋表示，王維中二軍比賽投完後表示沒有問題，教練團這邊也對他的狀況很滿意，就是按照計畫，在15日本季初登板。

王維中本季首戰的對手，將挑戰他最不擅長的猿隊，去年交手4場吞下0勝3敗，對戰防禦率6.53，遠遜於面對富邦悍將隊的0.82、兄弟的1.88及統一獅隊的2.41。

猿隊開季第1個月都是單周5場比賽，陳冠宇上周五對獅隊先發4局失5分、無關勝敗，本周續以先發出賽，總教練曾豪駒表示，「冠宇上次投得沒有不好，輪值方面沒有狀況不會特別調整。」除了由王溢正卡位受傷的曾仁和一席外，其餘不變，15日一戰照順序將輪到陳冠宇先發。

王維中平均月薪3.3萬美元，排名全聯盟第2高薪，陳冠宇70萬則是投手第4高薪，若以左投來看則是全聯盟前2高薪，可望在15日實現首度同場出賽。