中職／悍將公布環保球衣 球員汰換裝備再製周邊商品

富邦悍將隊4月22到24日攜手富邦金控在新莊棒球場舉辦「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日，響應富邦金控推動綠色作為降低對環境的衝擊，達到淨零碳排的永續目標，選手將再度穿上環保主題球衣，同時在球場打造環保回收站「Green Station」，更首度推出球場全壘打牆帆布、球員實戰用品再製Green Lab系列商品。

去年適逢富邦60周年，富邦發揮金融與非金融的影響力，提出「Run For Green」ESG倡議計畫，悍將隊則在去年球季推出環保主題球衣後大受好評後，今年再度推出「Run For Green 環保主題球衣」。

主題球衣以悍將藍、環保綠融合為主色系，搭配不對稱設計的底色條紋，現出「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」的律動感，球衣材質以回收寶特瓶為原料，採用ECOGREEN環保回收絲製成，降低二氧化碳排放量及能源消耗，兼具環保與排汗散熱效果，也能環保愛護地球，同時推出Run For Green 主題商品，運用寶特瓶環保回收紗製作的T-Shirt。

新莊棒球場內將打造大型環保回收站「Green Station」，「Green Station」本體採用可重複使用及回收的D-BOARD紙木板打造，邀請球迷在球場共同做環保。

球團也推出實戰綠色永續商品，Green Lab系列商品將球員汰換之裝備以及全壘打牆帆布，再製成後背包、手機掛袋、托特包、鑰匙圈等商品，每一項商品都是透過回收再製而成，因此顏色和花紋皆是獨一無二。