日職／311失去3至親 佐佐木朗希飆完全比賽「報答天上親人」

羅德隊20歲投手佐佐木朗希完投9局，飆出19次三振，投出日職暌違28年的完全比賽，以及連續三振13人的紀錄，震驚日本球界。然而他在賽後訪問之中，卻展現出一如以往的平靜，對訪問的回答言簡意賅，似乎展現出身為311地震受災戶的他，有著顆無論何時都能保持冷靜的強韌心態。

根據日本媒體「西日本新聞」報導，岩手縣陸前高田市出身的佐佐木，在311大地震失去了父親和祖父母，全家也被迫搬遷到縣內的大船渡市。受哥哥影響而開始打球的佐佐木，那時住在臨時搭建的住宅，只能找河邊之類的空地練習棒球。

然而佐佐木卻在這樣的苦難中，感受「平常視為理所當然的一切，其實有多麼不容易」，養成了他面對逆境也不灰心的堅強心態。後來他就讀大船渡高中，在2019年飆出163公里的快速球，因此得到「令和怪物」的稱號。同年在四支職棒隊伍的爭奪下，加盟千葉羅德海洋隊。

羅德投手教練吉井理人認為，佐佐木的投球就有如F1賽車一般強大，但需要一個合適的車身搭配，否則容易受傷。因此佐佐木在職棒生涯第一年，都是以身材、體能上的鍛鍊為主，並未在實戰中投過球。直到去年季中，他才開始在一軍亮相。而今年才第三場例行賽，他就已經創下驚人紀錄。佐佐木表示，能夠在球場上繳出好表現，就是對在天國親人最好的報答。