自由車／最後衝刺勝一哥馮俊凱 盧紹軒環花東賽再封王

178公里遠征，卻在最後150公尺定勝負，Bryton車隊28歲隊長盧紹軒今在環花東自行車賽第二日從台東回花蓮長達178公里大戰中，在最後150公尺扳倒台灣一哥馮俊凱，最終以4小時13分04秒10封王，創下連二日包辦男子總冠軍新猷，這也是環花東自2019年復賽以首度由同一車手包辦連兩天男子冠軍的紀錄。

盧紹軒雖然曾在2020年環花東自行車賽拿下首日花蓮往台東站冠軍，但第二天台東往花蓮卻不幸慘摔；但今年在隊友支持下，讓他走出前年第二天摔車的陰影，而且在最終衝線還打敗他的好友兼麻吉馮俊凱，盧紹軒說：「可以贏阿凱對我意義重大也讓我更有自信，感覺今年又比去年更成長，除了速度有增加之外，經驗判斷和對身體狀況也更能掌握。」

Bryton的領隊也是Bryton群利科技執行長王聖慜更是連兩天親自開車協助車隊補給、拍攝，賽後還得再利用時間親測公司自己開發的車錶，忙錄程度不亞於車手，但兩天下來，王聖慜非常滿意自家車手的表現，他說：「今年車隊準備要去日本參賽，像去年還有時會出現單刀獨鬥的狀況，今年這場環花東賽事就等於是赴日本前的測試賽，兩天下來容或有要改進的地方，但感覺已經愈來愈有Team的感覺。」

今環花東第二日關鍵出現在前一天相對保守的一哥馮俊凱，今天就不再保守，途中就發動多波攻勢，甚至在最後經過牛山到跳浪隧道後再發動攻擊，僅有盧紹軒、李廷威跟上形成3人集團，在終點前400公尺最後衝刺時，率先啟動攻勢的阿凱竟出現掉鏈的意外，最後讓盧紹軒順利僅以0.24秒些微差距勝出拿下連兩天的冠軍。

馮俊凱賽後還是很肯定好友盧紹軒的能力，他說：「我不知道這該不該說，但若要我建議想在今年杭州亞運男子公路拿成績，我會建議把紹軒徵召到中華隊，我們都已經合作好多年，默契上絕對沒有問題，紹軒的能力也肯定對中華隊會有很大的幫助，規定是死的，但要拿成績就要有更靈活的策略運用。」

盧紹軒曾在2018年赴大陸參賽，但2019年疫情爆發一度讓他無賽可比，甚至一度興起退休念頭，但去年受到Bryton邀請，終於讓他得以延續自由車生命，他說：「很難得台灣有這樣真正願意去栽培台灣自由車好手的廠商，而且領隊也都會很支持我們的想法，同時車隊隊友間這種密切合作的感情，讓我們可以以在Bryton Racing Team這樣的隊伍為榮。」