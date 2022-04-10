中職／返新莊首打席聽到掌聲 胡金龍：很感動

胡金龍轉戰統一獅隊後首度踏進新莊球場，首打席受到球迷掌聲致意，賽後也說感動；他今天扛下左外野守了6局，只有1顆飛球找上門，被問到會不會無聊？他趕緊笑答：「這樣就好了！太忙也不好。」

獅隊因蘇智傑右膝髕骨骨裂成傷兵，今天推派胡金龍守左外野，久違在正式比賽負擔守備，他也坦言：「現在有點累，但慢慢來吧！這兩年來第一次守6局。」

胡金龍首打席上場時，新莊球場的球迷以掌聲歡迎，他對於久違的新莊出賽，也說其實感覺很熟悉，「有聽到他們的掌聲，很感動。」

當時在打擊準備區的陳鏞基，也很替胡金龍獲得的待遇開心，「這是他應得的，過去也為富邦打下很多功勞，做球員可以得到這樣的尊敬，很替他開心。」

7局上的打席，胡金龍以安打幫助獅隊追加2分，但他認為陳鏞基的兩分砲才是關鍵，「智賢一開始就打了三分砲，鏞基那支馬上有回應，把士氣帶上來。」