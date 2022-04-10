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未來烏東大戰將與基輔之戰非常不同 專家分析原因

中職／燦笑回應看不懂的好球 陳鏞基：不好說

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
陳鏞基。記者曾原信／攝影
陳鏞基。記者曾原信／攝影

統一獅今天以8：4擊敗富邦悍將隊，取得3連勝，此役開轟的陳鏞基，第7局面對看不懂的好球露出燦笑，他也坦言：「和我們過去對好球帶的認知落差滿大。」

兩隊此役都對好球帶適應不良，悍將捕手張進德蹲到氣噗噗，總教練丘昌榮也在3局上就因聲援子弟兵遭驅逐出場，成為今年第一位被趕出場的總教練。

陳鏞基7局面對威迪茲的打席，也有超低進壘的球卻被撿，讓陳鏞基露出一臉燦笑表達難以理解，賽後被問到此事，他也坦言：「不好說」。

陳鏞基表示，如果當下比分很接近，影響會很大，但因為分差已經拉開，自己笑笑帶過、繼續準備下一球，「好壞球無法改判，抗議沒有用，只是今天的裁判，和我們過去對好球帶落差滿大。」

獅隊開賽就因蔣智賢的3分砲處於落後，但陳鏞基的2分砲迅速作出回應，維繫獅隊士氣不墜，胡金龍也認為他這支全壘打很關鍵。

陳鏞基點出，總教練林岳平今天排出的4到6棒（潘武雄、胡金龍、陳鏞基），3人年紀加總117歲，他看穿餅總深意，「他希望我們可以帶領過去比較少在先發打線的球員。」他用球棒以身作則，「雖然第1局被打三分砲，但球賽剛開始，還有機會，大家都沒有放棄。」

陳鏞基去年打擊率僅2成01為生涯最慘，他也因此有體悟，希望今年要提早準備好，看今年隊上傷兵滿營，他說：「希望這支全壘打可以帶起球隊士氣，努力hold住球隊狀況，等安可、智傑、羅薩回來。」

陳鏞基 胡金龍

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