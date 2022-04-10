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中職／和陳傑憲睡一晚後開轟 羅暐捷生涯首轟不敢置信

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
羅暐捷。記者曾原信／攝影
羅暐捷。記者曾原信／攝影

統一獅隊羅暐捷今天迎來生涯首轟，賽後正在感謝二軍總教練劉育辰時，一旁飄過的陳傑憲提醒他「重點是選對室友」，和陳傑憲睡了一晚，在今天迎來全壘打初體驗，以後要不要繼續和陳傑憲一起睡？他笑說：「如果有機會的話」。

蘇智傑因自打球造成右膝髕骨骨裂，獅隊折損外野大將，今天升上羅暐捷支援，第8局代打狙擊洋投威迪茲，這發陽春砲是他的生涯首轟。

當時前一球剛打成界外全壘打，下一球修正彈道後開轟，他指出：「打完那顆界外後就兩好球，想說好像太快了，等進來一點吧！不用那麼倉促，把球看清楚一點再攻擊，修正過來結果是好的。」

開轟瞬間有點難以置信，羅暐捷說：「還想說真的嗎？有點不敢相信。」在生涯的第23場出賽、第69打席開轟，他自認算慢，過去常有打到迷茫的時候，「感覺投入很多時間、心思，但一直沒有好的方向。」

他感謝劉育辰給了自己方向，也期望可以把握這次在一軍的機會，「過程做好，結果自然會好，專注在接下來的每次機會。」正講著感謝的當下，陳傑憲從身旁走過，指出關鍵是室友，一問室友是誰，果然就是陳傑憲。

羅暐捷昨天先隨二軍在斗六打完，回到台南後通知他上一軍，搭高鐵上來台北，和陳傑憲同房睡，「他看電視太大聲，戴耳機都聽到他看電視的聲音，後來想說算了，跟他一起看。」兩人一起看了理財節目，今天在場上出現首轟，被問到要不要繼續預約當陳傑憲室友？他笑答：「如果有機會的話，看之後會不會跟他睡都打比較好。」

陳傑憲 羅暐捷 劉育辰

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