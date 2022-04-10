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中職／賽前曾總勉勵投到1500局 王溢正好投回先發

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
王溢正(右)接替受傷下場的曾仁和表現出色，助隊獲勝拿下勝投並獲單場MVP。 桃猿隊臉書
王溢正(右)接替受傷下場的曾仁和表現出色，助隊獲勝拿下勝投並獲單場MVP。 桃猿隊臉書

樂天桃猿隊先發投手曾仁和被強襲球打到骨裂，至少要休息4周，輪值出現空缺，今天接替投了4.2局的王溢正就是最佳人選，總教練曾豪駒也同意讓他轉回熟悉位置。

猿隊今天以5：0完封勝中信兄弟隊，但過程不能說順利，曾仁和本季初登板只投1人次，就被王威晨敲出的強襲球打到右膝下方，經檢查為腓骨線型骨裂，休息四周後還要復健，沒這麼快歸隊。

賽前王溢正接受生涯投滿千局的表揚，曾豪駒當時鼓勵他「投到1500局」，今年轉型中繼的王溢正趁機爭取一下「那明年要讓我回先發」，曾豪駒當下沒有答應，結果比賽剛開打，馬上就需要王溢正的先發能力。

人還在防護室接受伸展，王溢正就接到曾仁和被球打到，要緊急接手的消息，因為曾仁和熱身賽曾遭球吻，王溢正表示：「當下以為是他們開玩笑，但後來趕快穿上球鞋上去熱身。」

臨時上場的王溢正到第2局才覺得比較進入狀況，結果投出4.2局無失分的比賽，而且過程中沒被敲安，只因保送讓對手上壘一次，他表示：「不會注意到無安打，比賽的張力不一樣，不會注意到旁邊的成績。」

比賽結束後，曾豪駒評估曾仁和留下的先發空缺，就是由王溢正填補，「雖然今天發生這事不好，但他有做到我賽前說的，作為老將在後面撐住局面，值得當學弟榜樣。」

賽後聽到媒體轉述曾總的「回先發」消息，王溢正先確認了一下：「是我嗎？」隨後說「OK啊。重新調整一下身體，我們這種資深選手，就是要配合教練的安排，有位置就是最好的。」

王溢正 曾仁和 曾豪駒

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