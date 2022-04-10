中職／「金鏞」你2分我2分 獅隊打爆悍將射下3連勝

胡金龍脫下富邦悍將隊球衣後，首度返回新莊球場作戰，就在第7局以關鍵安打掃回2分打點，統一獅隊終場以8：4贏球，開啟悍將新的連敗，獅隊則是取得3連勝。

此戰因胡金龍「回娘家」而備受矚目，他賽前表態平常心，也希望外界不要著墨於復仇，球場上則繳出4打數1安打，正是那支唯一安打助燃第7局獅隊的3分攻勢，擴大領先優勢。

「金鏞連線」此役都貢獻2分打點，陳鏞基第2局敲兩分砲，本季首轟棒打悍將洋投范米特；羅暐捷8局敲出陽春砲、生涯首轟，則是狙擊另一位洋投威迪茲。

獅隊少年火球男古林睿煬本季初登板，投5局失3分，失血出現在首局挨了蔣智賢的3分砲，「愛金孫打線」助古林睿煬打下本季首勝。