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中職／「金鏞」你2分我2分 獅隊打爆悍將射下3連勝
胡金龍脫下富邦悍將隊球衣後，首度返回新莊球場作戰，就在第7局以關鍵安打掃回2分打點，統一獅隊終場以8：4贏球，開啟悍將新的連敗，獅隊則是取得3連勝。
此戰因胡金龍「回娘家」而備受矚目，他賽前表態平常心，也希望外界不要著墨於復仇，球場上則繳出4打數1安打，正是那支唯一安打助燃第7局獅隊的3分攻勢，擴大領先優勢。
「金鏞連線」此役都貢獻2分打點，陳鏞基第2局敲兩分砲，本季首轟棒打悍將洋投范米特；羅暐捷8局敲出陽春砲、生涯首轟，則是狙擊另一位洋投威迪茲。
獅隊少年火球男古林睿煬本季初登板，投5局失3分，失血出現在首局挨了蔣智賢的3分砲，「愛金孫打線」助古林睿煬打下本季首勝。
悍將一開賽就對好球帶適應不良，多次出現與主審爭執場面，捕手張進德蹲到氣噗噗，總教練丘昌榮在3局上也走上場聲援子弟兵，遭到主審尤志欽驅逐出場，這是他來到悍將後首度被趕出場，教頭生涯則是第2次，前一次為2020年9月18日執掌中信兄弟兵符時。
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