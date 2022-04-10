中職／曾仁和骨裂休4周 曾豪駒分析右腿老遭殃原因

樂天桃猿隊先發投手曾仁和今天被強襲球打到，僅投0.1局退場，送醫檢查後確定為腓骨線型骨裂，至少要休息4周，對於曾仁和今年頻頻被打中右腿，總教練曾豪駒表示：「傷癒後還要再練一下守備。」

曾仁和今年在熱身賽就已經被強襲球打中右腳踝2次，今天例行賽登板面對中信兄弟隊，投出第2球被王威晨敲出投手方向強襲球，這次打到右膝下方，被擔架抬離場送醫，球團表示：「經過斷層掃描確認，右側腓骨顯示為線型骨裂。」

猿隊雖然以5：0贏球，不過多了一個傷兵，曾豪駒表示：「預計要休息4周左右，但還是要看之後復健的狀況。」就算復健順利，曾豪駒也希望加強曾仁和投球後的守備動作再讓他歸隊。

曾仁和近三次登板都被打到右腿，曾豪駒表示：「他在投完球後重心會往左偏，中間方向的來球就比較難閃避，也就剛好都是打到右腿，等他回到球場，守備這邊要練好。」