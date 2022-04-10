中職／王溢正中繼4.2局意外當英雄 兄弟連21局得不了分

中華職棒樂天桃猿隊左投王溢正今天臨危授命，接替只投1打席就傷退的曾仁和，中繼4.2局無失分、無安打，穩重陣腳的猿隊也以5：0拿下桃園主場勝利，作客的中信兄弟隊吞下4連敗，而且已連續21局得不了分。

1局上猿隊先發投手曾仁和面對兄弟開路先鋒王威晨，投出的第2球被擊成投手方向強襲球，曾仁和閃避不及被打中右膝倒地，王威晨雖然出局，但曾仁和明顯不適，被擔架抬離場，經過醫院斷層掃描確認，右側腓骨顯示為線型骨裂。

王溢正今天賽前才剛接受生涯1000局慶祝儀式，沒想到馬上就要繼續累積，接替曾仁和投球表現出色，連抓12個出局數，直到5局上1出局後才對張志豪投出保送，不過又連抓2個出局數後退場。

王溢正總計用55球投完4.2局，沒有被敲出安打，另有2次三振，1次保送，個人生涯累積來到1005局。

猿隊打線在3局下先開張，邱丹的一壘安打站上壘包，陳晨威敲出左外野深遠飛球，不僅送回邱丹拿下第一分，自己更憑藉快腿跑成三壘打，接著靠林立高飛犧牲打回來得分；猿隊另外在4局下再得2分、7局再添1分。

兄弟打線悶了整場，直到6局上2出局後才由王威晨從中繼的蘇俊羽手中敲出第1安，8局上陳文杰、江坤宇雖然都棒打賴鴻誠敲安，但還是無法得分。