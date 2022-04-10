日職／佐佐木朗希完全比賽史上最年輕 歸功18歲捕手
羅德隊佐佐木朗希今天以105球投出19K的完全比賽，20歲又5個月的年紀更締造日職史上最年輕完全比賽紀錄，整場比賽的關鍵，佐佐木朗希信賴著18歲捕手松川虎生的配球。
佐佐木朗希全場壓制歐力士隊，完全沒讓對手上壘，從1局2出局後開始，更投出連續13次三振，刷新日職紀錄，每局都投出三振，最後一個出局數也以三振拿下，單場19K平日職紀錄，羅德隊以6：0拿下勝利。
賽後佐佐木朗希接受英雄訪問，對於刷新最年輕完全比賽，他高呼：「太棒啦。」過程中佐佐木朗希並沒有注意到完全比賽，心想就算被打出去也沒關係，「一直到最後都信任松川去投球」。
NPB史上28年ぶりの完全試合達成！#佐々木朗希 投手、NPBタイ記録に並ぶ1試合19奪三振で締める！#chibalotte #MarinesBaseball #BLACKBLACK #MarinesGoodPitch pic.twitter.com/kF4GT4lR6M— 千葉ロッテマリーンズ (@chibalotte) April 10, 2022
18歲的松川虎生是日職少見的高中生捕手，去年選秀會以第一指名之姿加盟，今年開幕戰就扛起羅德隊先發捕手，不僅蹲滿全場，6局下還敲出3分打點二壘打，給佐佐木朗希實際援護。
佐佐木還開玩笑說：「如果是全壘打就好了，不過有拿到分數就很好。」但能夠締造連續13K、單場19K兩項大紀錄，佐佐木要歸功給松川虎生的領導、配球，「我只是照著他的要求去投球」。
今天締造生涯第一次、日職相隔28年的完全比賽，未來球迷對他的期待會更大，佐佐木說：「為了下一場投出好表現，我會繼續努力。」
20歳の #佐々木朗希 投手と18歳の #松川虎生 選手によるノーヒットノーラン。まさに快挙です。皆様、佐々木朗希投手の投球、そしてリードした松川虎生選手にメッセージをお願いします。#chibalotte #BLACKBLACK #広報 pic.twitter.com/dryh7AsUJm— 千葉ロッテマリーンズ 広報室 (@chibalotte_pr) April 10, 2022
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