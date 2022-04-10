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日職／吳念庭敲3安1打點 中止連3場出賽無安打

中央社 / 台北10日電
吳念庭。 擷圖自推特
吳念庭。 擷圖自推特

日職西武獅隊野手吳念庭今天先發出賽，單場敲3安，貢獻1分打點、中止連3場出賽無安打，西武隊終場以6比0擊敗軟銀隊。

日職埼玉西武獅隊今天與福岡軟銀鷹隊交手，西武隊台灣野手吳念庭先發打5棒、守一壘，吳念庭2局敲出中外野方向安打，3局敲出二壘方向滾地球出局，5局再敲安打、貢獻1分打點，7局敲出個人單場第3安。

吳念庭今天賽前連3場出賽無安打、打擊率降至2成，今天單場4打數敲出3支安打，貢獻1打點、有1得分，賽後打擊率升至2成92。

西武隊今天首局靠著陽春砲先馳得點，2局再靠著牧野翔矢適時安打送回第2分，5局鈴木將平、中村剛也、外崎修汰、吳念庭、山田遙楓都敲出安打，西武攻勢串聯，一口氣攻下3分、拉開領先差距，西武隊6局再添1分，順利拿下比賽勝利。

吳念庭

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