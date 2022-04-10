春季聯賽／林振瑋先發3局飆速157公里 文化搶勝
成棒春季聯賽大學隊預賽，文化大學今天派出投手林振瑋先發，總計3局7K，飆速157公里、無失分，胡恩典單場3安、6局開轟，終場以14比1、7局擊敗長榮大學；南華大學與台灣啤酒1比1握手言和。
111年全國成棒甲組春季聯賽B組大學隊預賽，文化大學與長榮大學交手，文化大學派出身高202公分的巨投林振瑋先發，林振瑋開賽連飆2K，接著投出觸身球保送，再投出三振抓到該局第3個出局數。
林振瑋2、3局都讓打者3上3下，總計用38球投3局，沒被敲出安打，投出7次三振、1次觸身球保送，無失分，最快球速157公里。
文化大學打線發揮，團隊敲出13支安打，1到7局除了5局外、局局得分，9棒打者胡恩典4打席上壘率百分百，2局選到保送上壘，3局敲出一壘打、4局敲出二壘打，6局敲出陽春砲，單場3安貢獻3分打點，打擊手感火燙。
南華大學與台灣啤酒（國立體大）交手，兩隊前6局打完都沒有拿下分數，南華7局靠著接連2支二壘打先馳得點，台啤8局追分，靠著接連安打、暴投、戴昊恩適時安打送回追平分，但攻勢沒有延續，兩隊終場1比1握手言和。
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