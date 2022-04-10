中職／相隔557天開砲 蔣智賢3分砲衝刺百轟M5
富邦悍將隊開季戰情低迷，打線持續微調，今天換上林益全、蔣智賢扛中心棒次，蔣智賢首局就敲三分砲，生涯第95轟，步步逼近百轟里程碑。
悍將開季前5戰只打下1勝4敗，中心打線至今沒人扛得住重量，洋砲霸帝士打擊率僅2成，22打席已被三振10次，數據呈現「盲砲」，今天先退出先發打線，一壘交給林益全，蔣智賢扛指定打擊。
總教練丘昌榮指出，找洋砲來是希望協助隊形更完整，目前看起來霸帝士還需要適應、調整，雖然過往有日職經驗，但也離開一段時間了，對於球風還需要盡快適應，「看起來變化球應付還是不太行，打擊教練這邊也有給他一些建議，今天先休息一下。」
悍將首局就有分數進帳，面對獅隊少年火球男古林睿煬，首局張進德、林益全接連上壘，蔣智賢掃出右外野全壘打牆外。
蔣智賢去年4月就因右肩傷勢開刀，留下生涯第一個0轟賽季，本季首轟在今天報到，距離前一轟2020年9月30日已相距557天；這是蔣智賢生涯第95轟，尋求在今年進入已有24人的「百轟俱樂部」。
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