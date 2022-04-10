聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／本季總仔第1人 丘昌榮不滿好球帶遭驅逐出場
執掌富邦悍將隊兵符的第6場比賽，總教練丘昌榮遭到驅逐出場，成為本季5隊總仔第1人，丘總的總教練生涯則是第2次遭驅逐出場。
悍將今天在新莊球場迎戰統一獅隊，由洋投范米特先發，投到3局上、潘武雄的打席，因對主審好壞球帶不滿，丘昌榮上場抗議，遭到主審驅逐出場。
丘昌榮成為本季第一位被趕出場的總教練，加上球員則是第2人，陽耀勳才剛在7日因抗議好球帶，在第1局就被趕出場，悍將單周集到球員、教練都驅逐出場罰單。
丘總素以「好好先生」聞名，但驅逐出場不是第一次，2020年執掌中信兄弟隊兵符時，9月18日在洲際球場之戰，兄弟在本壘攻防戰的判決吃虧後，丘昌榮就為此動怒，上場爭執後被趕出場；轉戰悍將隊後，執教第6場比賽領到出場罰單。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言