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中職／本季總仔第1人 丘昌榮不滿好球帶遭驅逐出場

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將教頭丘昌榮(左)被逐出場。 記者曾原信／攝影
富邦悍將教頭丘昌榮(左)被逐出場。 記者曾原信／攝影

執掌富邦悍將隊兵符的第6場比賽，總教練丘昌榮遭到驅逐出場，成為本季5隊總仔第1人，丘總的總教練生涯則是第2次遭驅逐出場。

悍將今天在新莊球場迎戰統一獅隊，由洋投范米特先發，投到3局上、潘武雄的打席，因對主審好壞球帶不滿，丘昌榮上場抗議，遭到主審驅逐出場。

丘昌榮成為本季第一位被趕出場的總教練，加上球員則是第2人，陽耀勳才剛在7日因抗議好球帶，在第1局就被趕出場，悍將單周集到球員、教練都驅逐出場罰單。

丘總素以「好好先生」聞名，但驅逐出場不是第一次，2020年執掌中信兄弟隊兵符時，9月18日在洲際球場之戰，兄弟在本壘攻防戰的判決吃虧後，丘昌榮就為此動怒，上場爭執後被趕出場；轉戰悍將隊後，執教第6場比賽領到出場罰單。

富邦悍將教頭丘昌榮(左中)被逐出場。 記者曾原信／攝影
富邦悍將教頭丘昌榮(左中)被逐出場。 記者曾原信／攝影
富邦悍將教頭丘昌榮(左)被逐出場。 記者曾原信／攝影
富邦悍將教頭丘昌榮(左)被逐出場。 記者曾原信／攝影

丘昌榮 陽耀勳 富邦悍將

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