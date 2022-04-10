MiLB／陳聖平首安就是2分砲 陳柏毓先發無關勝敗

美職響尾蛇隊小聯盟1A野手陳聖平今天先發出賽、本季首轟出爐，單場2安2打點、手感火燙；海盜隊1A陳柏毓先發4局失1分、無關勝敗，野手鄭宗哲單場敲2安。

美職亞利桑那響尾蛇隊小聯盟1A今天與洛杉磯道奇隊交手，響尾蛇隊台灣野手陳聖平先發出賽打9棒、守二壘，陳聖平3局球隊0比8落後、一壘有人時敲出右外野方向2分砲，本季首安就是全壘打。

陳聖平4局選到保送，6局敲出二壘方向滾地球出局，8局再敲出游擊方向安打，今天總計3打數敲出2支安打，貢獻2分打點，今年球季有好的開始；響尾蛇隊終場以7比14吞敗。

海盜隊小聯盟1A今天與多倫多藍鳥隊交手，海盜隊兩名台灣球員都有先發出賽，投手陳柏毓先發投4局，被敲出1支安打，投出4次三振、失掉1分責失分、無關勝敗。

鄭宗哲今天先發打2棒、守游擊，1局選到四壞保送，2局靠著失誤上壘，3局敲出二壘方向滾地球出局，5局敲出左外野方向安打，8局再敲出二壘打，9局吞下三振；鄭宗哲總計5打數敲出2支安打，有3得分，打擊手感佳。

海盜隊今天開賽積極搶分，1到4局、局局得分，團隊敲出11支安打，終場以12比4拿下勝利。