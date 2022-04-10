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中職／為桃猿開球 任容萱愛棒球喜歡蔡仲南
樂天桃猿隊「Rise Up」開幕周，今天邀來知名女星任容萱開球，對於自己站在投手丘前、投一個挖地瓜才到本壘板，她覺得不太滿意，過去是興農牛球迷的她，自我要求不低。
「有點緊張。」任容萱說：「練習的時候不錯，可惜了一點，來的時候告訴自己一定不要挖地瓜，還是不太好。」
任容萱之前曾在玉山盃青棒賽開過球，今天是第一次在職棒球場開球，她說：「很榮幸，也很感謝邀請，職棒球場大家都很熱情，前面看到樂天女孩暖場，連我自己看了都興奮了起來。」
任容萱對棒球不陌生，國中、高中時支持興農牛，會固定進球場，還拋過彩帶，任容萱表示，開始看棒球是因為朋友帶進場，加上喜歡蔡仲南投球，所以支持興農牛，「剛剛他們還問我，要不要學他（蔡仲南）投球，我想先不要，乖乖投就好。」
邀請任容萱開球也與「元宇宙趴」主題日有關，任容萱從2年前開始接觸區塊鏈，去年開始關注NFT，喜歡大家一起討論的氣氛，也自己經營起NFT社群，還跟姊姊任家萱及爸媽分享，「他們聽了也覺得滿有意思的」。
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