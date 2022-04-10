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中職／庾澄慶認證和丘總有像 要悍將「贏球啊！」
「哈林」庾澄慶今天造訪新莊棒球場，為富邦悍將隊擔任開球嘉賓，也一會他傳聞中的明星臉、悍將總教練丘昌榮，兩人到底像不像？庾澄慶認證，年輕時比較像，「現在可能他壓力較大，是我看起來比較年輕。」被問到賽前與悍將講了什麼，庾澄慶說：「贏球啊！還講什麼！」
丘昌榮因長相與庾澄慶有幾分神似，過去就常被開玩笑喊作「哈林哥」、「哈總」，今年是他掌悍將兵符第一年，球團也大玩創意，今天找來庾澄慶開球，真假哈林首度同台合體。
庾澄慶身穿悍將78號球衣開球，丘昌榮為他接捕，庾澄慶喊話目標是不挖地瓜，有沒有進好球帶無所謂，最終以一記飛高高的大曲、不落地進入丘總手套。
庾澄慶笑說：「開玩笑，我也看過開球，挖地瓜是有笑果，但好歹要顧面子，我也是平常有運動的人。」他每年固定和富邦集團大董蔡明忠有兩次鐵人三項賽事，「小的鐵人三項，不是在乎比賽，而是大家一起運動、以運動會友。」
庾澄慶平常也知道棒球場有位他的明星臉，知道的原因也很妙，「常常有網友來我這邊留言，要我不要玩了，趕快回去練球，留言多到我去google。」他認證兩人年輕時有些角度有像，差在自己的眼角比較下垂，「他長得沒我那麼衰，比我帥氣。」但丘總可能帶兵壓力比較大，「現在是我看起來比較年輕。」
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