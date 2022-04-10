中職／劉予承生涯首勝來得突然 期待與曾峻岳同場出賽

中職統一獅隊20歲投手劉予承8日延長賽後援登板拿下生涯首勝，他笑說勝投來得太突然，比起勝投更在意內容，劉予承與富邦悍將投手曾峻岳同期，他也會請教曾峻岳，期待同場出賽。

統一獅隊新生代火球男劉予承2020年選秀被選入，本季生涯首度擠進開季名單，4月3日一軍初登板，8日與樂天桃猿隊比賽，延長賽10局登板後援，總計投1局被敲1支安打，投出2次三振，失掉1分責失分、拿下生涯首勝。

劉予承笑說，其實當下心情不算很好，目前一軍3場出賽，反而是投最不好的一場拿下勝投，出現兩次暴投送給對手分數，「我比較在意內容，希望這個環節可以再改善」。

雖然不滿意內容、但結果是好的，劉予承也有把首勝球留下來，他笑說有點幸運，本來以為會先拿個中繼成功，沒想到勝投先出現，這顆首勝紀念球很有意義。

劉予承目前一軍定位投7或8局，他表示已經可以跟上一軍節奏，但與打者對決用球數過多是需要改善的部分；進到職棒後球速有明顯提升，目前最快球速152公里，身體素質進步是主因，增重至少7、8公斤，肌肉有提升，速度跟著展現。

劉予承與富邦悍將隊投手、去年拿下新人王的曾峻岳同期，兩人高中時期也有一同入選青棒培訓隊，劉予承表示，遇到就會聊天，上一場出賽投不好，曾峻岳也有安慰他不要太在意，當下檢討、隔天又是新的開始，很期待可以與曾峻岳同場出賽。

同年進到職棒的曾峻岳已經投出成績，劉予承不心急，「先做好自己，不用太急躁，太急躁會造成反效果」。