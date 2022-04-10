快訊

日職／19K完全比賽！佐佐木朗希「真怪物」創世界紀錄

不斷更新／新北+143海底撈、金山老街、體育館上榜 北市確診足跡再涉男模會館

中職／劉予承生涯首勝來得突然 期待與曾峻岳同場出賽

中央社 / 新北10日電
統一獅隊投手劉予承。 報系資料照
統一獅隊投手劉予承。 報系資料照

中職統一獅隊20歲投手劉予承8日延長賽後援登板拿下生涯首勝，他笑說勝投來得太突然，比起勝投更在意內容，劉予承與富邦悍將投手曾峻岳同期，他也會請教曾峻岳，期待同場出賽。

統一獅隊新生代火球男劉予承2020年選秀被選入，本季生涯首度擠進開季名單，4月3日一軍初登板，8日與樂天桃猿隊比賽，延長賽10局登板後援，總計投1局被敲1支安打，投出2次三振，失掉1分責失分、拿下生涯首勝。

劉予承笑說，其實當下心情不算很好，目前一軍3場出賽，反而是投最不好的一場拿下勝投，出現兩次暴投送給對手分數，「我比較在意內容，希望這個環節可以再改善」。

雖然不滿意內容、但結果是好的，劉予承也有把首勝球留下來，他笑說有點幸運，本來以為會先拿個中繼成功，沒想到勝投先出現，這顆首勝紀念球很有意義。

劉予承目前一軍定位投7或8局，他表示已經可以跟上一軍節奏，但與打者對決用球數過多是需要改善的部分；進到職棒後球速有明顯提升，目前最快球速152公里，身體素質進步是主因，增重至少7、8公斤，肌肉有提升，速度跟著展現。

劉予承與富邦悍將隊投手、去年拿下新人王的曾峻岳同期，兩人高中時期也有一同入選青棒培訓隊，劉予承表示，遇到就會聊天，上一場出賽投不好，曾峻岳也有安慰他不要太在意，當下檢討、隔天又是新的開始，很期待可以與曾峻岳同場出賽。

同年進到職棒的曾峻岳已經投出成績，劉予承不心急，「先做好自己，不用太急躁，太急躁會造成反效果」。

曾峻岳 富邦悍將 統一獅

延伸閱讀

中職／王維中主場開幕戰投幾局？葉總舉大谷翔平為例

MLB／二刀流開幕秀 投手大谷4.2局9K、打者翔平繳白卷

MLB／P轉DH 大谷翔平飆9K後成「大谷規則」第一人

中職／14年舊情放一邊 王勝偉3分砲率悍將炸翻兄弟

相關新聞

中職／劉基鴻開轟又美技 葉總讚：守備進步多

味全龍隊今天延長賽10局打完以3：2擊敗富邦悍將隊，龍狀元劉基鴻第1個打席轟回球隊第1分，10局下更有美技演出，打守兩端...

中職／本季總仔第1人 丘昌榮不滿好球帶遭驅逐出場

執掌富邦悍將隊兵符的第6場比賽，總教練丘昌榮遭到驅逐出場，成為本季5隊總仔第1人，丘總的總教練生涯則是第2次遭驅逐出場。

中職／第三次被打到「魚尾巴」...曾仁和退場

樂天桃猿隊「土虱」曾仁和運氣真的差，自辦、官辦熱身賽各被強襲球打中一次，今天在例行賽首次登板，面對一個打席又被強襲球打中...

中職／為桃猿開球 任容萱愛棒球喜歡蔡仲南

樂天桃猿隊「Rise Up」開幕周，今天邀來知名女星任容萱開球，對於自己站在投手丘前、投一個挖地瓜才到本壘板，她覺得不太...

日職／19K完全比賽！佐佐木朗希「真怪物」創世界紀錄

「令和怪物」飛向世界，羅德隊佐佐木朗希今天技壓全場，面對歐力士隊投出連續13K、單場19K，雙雙締造日本職棒紀錄，完全沒...

中職／陳晨威兩數據衝第一 曾豪駒期待更多穩定打者

樂天桃猿隊陳晨威今年開季猛打，4場比賽敲出9支安打、打擊率6成43，兩項數據都暫居聯盟第一，總教練曾豪駒認為，球隊能夠有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。