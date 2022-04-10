中職／桃猿賽後「群聊」新傳統 教練檢討留到明天

「陳晨威！陳晨威！」樂天桃猿隊在4月7日賽後，球員聚集在板凳區喊著敲出3安的陳晨威之名，這場比賽雖然是先發投手狂威獲選MVP，不過其他球員的表現也沒有被忘記，今年開始猿隊多了這個傳統，把檢討留到明天。

今年其他場比賽，也可以看到隊長林泓育賽後召集球員聊天，猿隊過去常常聽到學弟們從林泓育、陳俊秀、朱育賢等人身上吸取經驗，但多半是一對一，今年開始「群聊」。

總教練曾豪駒樂見此事，他表示：「之前賽後都是教練集合球員，我們的角度看到缺失比較多，大家也會反省，但就比較專注在問題上面。」如今球員自主聚會，曾豪駒認為能夠多看到彼此做得好的地方，「下一場就繼續維持」。

這樣的好處還有一點，曾豪駒表示：「代表你在場上的時候，每一個Play都要很專注，不然可能會說不出來。」

今年猿隊開始將教練的檢討放在隔天，也可以透過賽前訓練加以修正，曾豪駒表示：「贏球不用說，輸球氣氛不一定要不好，雖然不用掩蓋缺失，但如何檢討去面對明天的比賽也很重要。」