快訊

本島唯一淨土破功…南投2確診者足跡曝光 與新竹個案有接觸

中職／第三次被打到「魚尾巴」...曾仁和退場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／桃猿賽後「群聊」新傳統 教練檢討留到明天

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊球員們在二壘上一同祝賀。圖／聯合報系資料照
樂天桃猿隊球員們在二壘上一同祝賀。圖／聯合報系資料照

陳晨威！陳晨威！」樂天桃猿隊在4月7日賽後，球員聚集在板凳區喊著敲出3安的陳晨威之名，這場比賽雖然是先發投手狂威獲選MVP，不過其他球員的表現也沒有被忘記，今年開始猿隊多了這個傳統，把檢討留到明天。

今年其他場比賽，也可以看到隊長林泓育賽後召集球員聊天，猿隊過去常常聽到學弟們從林泓育、陳俊秀、朱育賢等人身上吸取經驗，但多半是一對一，今年開始「群聊」。

總教練曾豪駒樂見此事，他表示：「之前賽後都是教練集合球員，我們的角度看到缺失比較多，大家也會反省，但就比較專注在問題上面。」如今球員自主聚會，曾豪駒認為能夠多看到彼此做得好的地方，「下一場就繼續維持」。

這樣的好處還有一點，曾豪駒表示：「代表你在場上的時候，每一個Play都要很專注，不然可能會說不出來。」

今年猿隊開始將教練的檢討放在隔天，也可以透過賽前訓練加以修正，曾豪駒表示：「贏球不用說，輸球氣氛不一定要不好，雖然不用掩蓋缺失，但如何檢討去面對明天的比賽也很重要。」

曾豪駒 陳晨威 林泓育

延伸閱讀

中職／陳晨威兩數據衝第一 曾豪駒期待更多穩定打者

中職／差點撞到邱丹急煞車 陳晨威：滿刺激的

中職／擋不住陳晨威「連結車」跑壘 悍將吞開季3連敗

中職／索沙初登板給好評 曾豪駒透露未來規劃

相關新聞

中職／劉基鴻開轟又美技 葉總讚：守備進步多

味全龍隊今天延長賽10局打完以3：2擊敗富邦悍將隊，龍狀元劉基鴻第1個打席轟回球隊第1分，10局下更有美技演出，打守兩端...

中職／陳晨威兩數據衝第一 曾豪駒期待更多穩定打者

樂天桃猿隊陳晨威今年開季猛打，4場比賽敲出9支安打、打擊率6成43，兩項數據都暫居聯盟第一，總教練曾豪駒認為，球隊能夠有...

中職／胡金龍相隔658天新莊出賽 「不要再說什麼復仇」

脫下富邦悍將隊球衣後，胡金龍今天首度回到新莊球場作戰，擔任先發第5棒、左外野手，對戰前東家富邦悍將隊，他的心情很平常，「...

中職／蔣智賢遭酸民留言侮辱「不忍了」 發文回擊：別秀下限

富邦悍將開季陷入低潮，目前戰績1勝4敗墊底，蔣智賢的臉書遭酸民以不雅字眼留言謾罵，對此，蔣智賢昨天（9日）深夜「不忍了」，發文回擊：「不要秀下限。」

中職／蘇智傑捎「兄弟加油」訊息 陳傑憲想起2019年他的辛苦

統一獅隊強打蘇智傑因自打球造成右膝髕骨骨裂，陳傑憲收到蘇智傑傳來的訊息寫著「兄弟加油」，一時之間也錯愕，但他認為狀況已經...

中職／蛤我跳完了欸…陳重廷消失的MVP 最可惜一件事

中職前天賽後發生錯頒單場MVP的烏龍，苦主陳重廷賽後就收到道歉，他不在意，但有一件事讓他直嘆好可惜，就是好想看胡金龍跳舞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。